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Общество | В декабре почта выдаст пензенским пенсионерам деньги раньше срока

08.12.2017|15:14
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В Пензенской области доставка пенсий за декабрь 2017 года завершится 20 декабря. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Таким образом, тем, кто получает пенсию с 14-го по 25-е число, выплаты осуществят ранее установленной даты. После 20 декабря не будет возможности получить пенсию на почте.

«Пенсионерам, получающим пенсию через кредитные организации, выплата будет осуществляться по графику и завершится 21 декабря», - сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

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Гость|08.12.2017 15:29|

вот это Новость!ладно бы к празднику накинули по пару тысячь

Гость|08.12.2017 16:05|

Зачем выдавать деньги раньше, чтобы люди их поскорее потратил и не знали, как дотянуть до пенсии в январе?

Гость|08.12.2017 16:05|

penzainform.ru писал(a):

После 20 декабря не будет возможности получить пенсию на почте.
Прокуратура в курсе?

Гость|08.12.2017 16:23|

наверно что то непонятное замутили или замутят

Гость|08.12.2017 16:32|

Там и мутить то нечего,просто конец года.банки закрываются.первый раз что ли такое.по моему так происходит каждый год.разве нет?)))

Имя: Гость
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