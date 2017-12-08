08.12.2017 | 15:14

В Пензенской области доставка пенсий за декабрь 2017 года завершится 20 декабря. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Таким образом, тем, кто получает пенсию с 14-го по 25-е число, выплаты осуществят ранее установленной даты. После 20 декабря не будет возможности получить пенсию на почте.

«Пенсионерам, получающим пенсию через кредитные организации, выплата будет осуществляться по графику и завершится 21 декабря», - сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.