В Пензенской области доставка пенсий за декабрь 2017 года завершится 20 декабря. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.
Таким образом, тем, кто получает пенсию с 14-го по 25-е число, выплаты осуществят ранее установленной даты. После 20 декабря не будет возможности получить пенсию на почте.
«Пенсионерам, получающим пенсию через кредитные организации, выплата будет осуществляться по графику и завершится 21 декабря», - сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.
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