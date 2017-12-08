08.12.2017 | 11:15

На днях состоялось открытие дороги на улице Сухумской, на участке от ул. Терновского до ул. Радужной. На торжественную церемонию были приглашены губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, глава администрации Пензенского района Сергей Козин, министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев и другие почетные гости.

После ремонта проезжая часть на перекрестке с улицей Терновского расширена до пяти полос. Три из них предназначены для выезда на Терновского, две - для въезда в Спутник. Ширина каждой полосы - 3,5 метра.

Во время реконструкции были оборудованы тротуары, обустроена ливневая канализация, переустроены инженерные коммуникации, с обеих сторон дороги установлены уличные фонари.

В дальнейшем планируется продолжить деятельность по повышению транспортной доступности микрорайона. Сейчас ведутся переговоры о расширении улицы Алой, в том числе на участке выезда на шемышейскую трассу, а также обустройстве дополнительных выездов с ул. Изумрудной.

Кроме того, во время личной встречи с Иваном Белозерцевым, которая состоялась в тот же день, представители компании «Термодом» рассказали о планах по строительству двух новых дорог.

Первая будет проходить вдоль реки Суры и соединит микрорайон ГПЗ-24 и Город Спутник. Это позволит разгрузить центр города и улицу Терновского.

Вторая дорога соединит ул. Окружную с Городом Спутником. Ее основная цель - уменьшить количество транспорта на улице Терновского.

Губернатор высоко оценил инициативу застройщика. При этом, изучив представленный проект, он отметил, что перед строительством трассы Спутник - ГПЗ-24 нужно проанализировать пассажиропоток по данному направлению, чтобы понять, какова необходимость в дороге.

Что касается второй магистрали, Иван Белозерцев сообщил, что похожий проект уже существует, поэтому нужно внимательно изучить все предложения, чтобы дороги не дублировали друг друга.

Также застройщик презентовал проект инновационной школы на 2 000 мест, которую планируется построить в Городе Спутнике. Глава региона остался доволен проектом и внес свое предложение: разделить зоны отдыха старших и младших школьников так, чтобы на улице они не пересекались.

Представители компании «Термодом» пообещали учесть пожелания губернатора и доработать проекты. А Иван Белозерцев в свою очередь пожелал застройщику успехов в реализации всех намеченных планов.