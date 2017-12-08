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Общество | Стоящие большегрузы на проспекте Победы мешают автомобилистам

08.12.2017|14:44
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Уже несколько недель на крайней правой полосе проспекта Победы, в самом его начале, стоят два большегруза. Вросли намертво, дорогу никому не уступают.

«Один стоит уже месяца полтора. Раньше стоял дальше, потом переехал сюда. А другой я вижу впервые. Конечно, мешают, тем более такой сложный перекресток», - отметил житель Пензы.

Те, кто поворачивают направо с улицы Карпинского, утыкаются прямо в фуры. Автомобилисты вынуждены перестраиваться. В темное время суток многим приходится по несколько минут рассматривать грязные задние части грузовиков, пока ждут очереди на соседнюю полосу.

«То, что тут постоянно эти машины стоят, создает неудобства для Пензадормоста - невозможно почистить дорогу. Могли бы и убрать, кошмар какой-то!» - высказал недовольство еще один пензенец.

В Пензе таких стоянок достаточно много. С точки зрения водителей, власти не могут справиться с этим беспределом.

В департаменте ЖКХ объяснили, что существуют временные ограничения: весной в городе не позволено передвигаться автомобилям с нагрузкой на ось свыше шести тонн, а зимой не разрешается ездить машинам длиной больше 10 метров. Если фуры не находятся в зоне действия знаков «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена», убрать их невозможно.

«Применение мер обеспечения производства по делам административных правонарушений в виде задержания большегрузных автомобилей в настоящее время невозможно из-за отсутствия в городе специализированных эвакуаторов и мест для хранения крупногабаритных транспортных средств», - пояснили в департаменте ЖКХ.

Полностью запретить въезд фур в город не могут - это парализует работу ряда предприятий, на которые привозят крупногабаритный груз.

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Гость|08.12.2017 19:08|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе таких стоянок достаточно много. С точки зрения водителей, власти не могут справиться с этим беспределом.
Или не хотят?

Имя: Гость
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