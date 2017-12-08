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Общество | С Привокзальной площади в Пензе эвакуировали мешающие уборке машины

08.12.2017|12:53
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В ночь с 7 на 8 декабря с Привокзальной площади в Пензе были эвакуированы 5 автомобилей. Машины, припаркованные в неурочное время, мешали проезду снегоуборочной техники, а их владельцы нарушили Правила дорожного движения.

«На территории Привокзальной площади станции Пенза-I с 24:00 до 5:00 стоянка транспортных средств запрещена», - напоминает автовладельцам пресс-служба администрации города.

После того, как на площади не осталось личного транспорта, спецтехника МУП «Пензадормост» смогла очистить территорию от снега.

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Гость|08.12.2017 13:00|

пипец какая важная новость

Гость|08.12.2017 13:02|

Сколько тысяч тонн убрали?

Гость|08.12.2017 13:09|

поезд 335 Екатеринбург — Новороссийск прибывает в 2-14. Вот как мне встретить родственников и уехать на своем авто?! Что???

Гость|08.12.2017 13:11|

Гость писал(a):

поезд 335 Екатеринбург — Новороссийск прибывает в 2-14. Вот как мне встретить родственников и уехать на своем авто?!
Дурачки не слыхали о такси?

Гость|08.12.2017 13:27|

Как будто припарковаться чуть дальше и немного пройти нельзя. Идиотов из себя не стройте.

Гость|08.12.2017 13:27|

Поставить у Красных Холмов и пешочком пройтись можно? Нет,надо нарушать законные правила ради собственного удобства?

Гость|08.12.2017 13:32|

Поддерживают эту инициативу только те, у кого нет машины, и кому не приходилось встречать поезд ночью.

Все остальные нормальные люди считают эту идею наших властей идиотской.

Нигде такого нет

Гость|08.12.2017 13:32|

А не проще отвести там два уголка специально для ночьных встречаючих(с запретом заезда такси конечно в это место)?Встречающих ночью там раз два и всё.А забыл-как же тогда бабло срубить!

Гость|08.12.2017 13:33|

При Сталине бы такого не было. Все спокойно встречали и провожали.

Гость|08.12.2017 13:35|

При Сталине только провожали...на войну.

Имя: Гость
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