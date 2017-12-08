08.12.2017 | 12:53

В ночь с 7 на 8 декабря с Привокзальной площади в Пензе были эвакуированы 5 автомобилей. Машины, припаркованные в неурочное время, мешали проезду снегоуборочной техники, а их владельцы нарушили Правила дорожного движения.

«На территории Привокзальной площади станции Пенза-I с 24:00 до 5:00 стоянка транспортных средств запрещена», - напоминает автовладельцам пресс-служба администрации города.

После того, как на площади не осталось личного транспорта, спецтехника МУП «Пензадормост» смогла очистить территорию от снега.