08.12.2017 | 13:53

Ленинский районный суд не удовлетворил заявление жительницы Пензы о признании ее бывшего мужа пропавшим без вести.

Гражданка сообщила, что в браке у них родилась дочь, на которую после развода мужчина должен был платить алименты. В июле 2013 года он перестал перечислять деньги и пропал. Местонахождение алиметщика пытались установить судебные приставы, однако поиски результатов не дали.

Суд не нашел доказательств того, что мужчина мог погибнуть во время стихийного бедствия или другого природного явления. Факт того, что мужчину могли убить, тоже не доказан. Кроме того, появилось сомнение, что во время поисков были приняты все меры – за помощью в полицию женщина не обращалась.

«Учитывая, что розыск мужчины компетентным органом не производился, а служба судебных приставов не является уполномоченным органом, наделенным правом по розыску безвестно отсутствующих лиц, суд указал, что заявление о признании его безвестно отсутствующим является преждевременным и удовлетворению не подлежит», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Женщина сможет написать новое заявление, получив материалы о результатах поисков мужчины из органов внутренних дел.