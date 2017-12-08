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Общество | Пензенцы задолжали за социальный наем жилья более 11 млн рублей

08.12.2017|15:44
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Два человека были выселены в 2017 году в Пензе из муниципального жилья, относящегося к специализированному и маневренному фонду. Договоры социального найма с ними были расторгнуты.

Об этом на заседании комиссии Пензенской городской думы, состоявшемся в пятницу, 8 декабря, доложил начальник управления ЖКХ города Андрей Гришин.

Так, женщина, зарегистрированная в доме № 1 на проспекте Строителей, относящемся к специализированному фонду, сдавала комнату в поднаем. А жилец дома № 8а на Ленинградской (маневренный фонд) систематически нарушал права и интересы соседей по квартире.

Всего же по состоянию на 16 ноября гражданам, проживающим в муниципальном жилье, выдано 14 предписаний об освобождении незаконно занятых помещений.

Кроме того, направлена 41 претензия по оплате задолженности за социальный наем. На 1 ноября задолженность у 2 553 нанимателей составляет 11 млн 175 тыс. рублей. Максимальная сумма долга у одного из нанимателей - 27 893 рубля.

Андрей Гришин остановился собираемости платы за социальный наем.

«Создан расчетно-кассовый центр, который предоставляет услуги только по изготовлению квитанций. Эти документы доставляются жителям, которые должны платить за социальный наем. Всего направлено 588 претензионных писем на сумму около 5 млн рублей. На граждан граждан, которые не оплачивают средства по претензиям, мы подаем иски в суд, чтобы взыскать эти деньги», - пояснил он.

По словам главного коммунальщика города, с начала года с пензенцев взыскано порядка 4 млн рублей задолженности за социальный наем.

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Гость|08.12.2017 16:04|

Администрация города Пензы задолжала за капремонт куда более значимую сумму. Может у них тоже взыскивать за долги по суду?

Имя: Гость
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