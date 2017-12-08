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Общество | Пензенцы могут сообщить о коррупции на горячую линию прокуратуры

08.12.2017|09:09
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В пятницу, 8 декабря, с 9:00 до 16:00 во всех прокуратурах городов и районов Пензенской области действуют горячие линии по вопросам противодействия коррупции.

Горячие линии приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря.

По телефонам горячих линий можно сообщить о нарушениях в сфере антикоррупционного законодательства.

В прокуратуре Пензенской области горячая линия по вопросам борьбы с коррупцией будет работать с 10:00 до 12:00 часов по телефонам 8 (8412) 46-41-08, 46-41-09 и 46-41-10.

«В прокуратуре Октябрьского района Пензы (ул. Ленина/9 января, 29/2), помимо работы с 9:00 до 16:00 номеров горячей линии 46-41-69, 46-41-73, 46-41-74, прокурор Октябрьского района Олег Тархов с 14:00 до 16:45 проведет личный прием по вопросам нарушения законодательства о противодействии коррупции», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|08.12.2017 09:23|

Жуликам в прокуратуре сообщить о коррупции? А смысл?

Гость|08.12.2017 09:27|

А если им о них сообщить - послушают? Или посмеются? А то ведь смех жизнь продляет.

Гость|08.12.2017 09:52|

Поржал от души с утреца

Гость|08.12.2017 09:54|

penzainform.ru писал(a):

телефонам горячих линий можно сообщить о нарушениях в сфере антикоррупционного законодательства.
Да ладно, вам никто не доверяет, хватит уже .

Имя: Гость
Комментарий:

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