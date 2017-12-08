08.12.2017 | 09:57

В начале 2018 года в штат Следственного управления СК РФ по Пензенской области вводится должность судебно-медицинского эксперта.

Этот специалист будет проводить судебно-медицинские экспертизы по уголовным делам о ятрогенных, то есть связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, преступлениях. Такие экспертизы всегда являются комиссионными, поэтому судмедэксперт следственного управления будет осуществлять функции эксперта-организатора.

Кроме того, в его обязанности будет входить консультирование следователей по вопросам судебно-медицинской деятельности и помощь во взаимодействии с судебно-медицинскими и иными учреждениями Минздрава России.

Также эксперт должен будет по указанию руководителя управления принимать личное участие в судебно-медицинском исследовании по резонансным уголовным делам.

«Для замещения указанной должности требуется наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия», а также сертификата по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и опыта работы в государственных судебно-медицинских учреждениях системы Минздрава или Минобороны России по проведению комплексных судебно-медицинских экспертиз по материалам дел (в отделе сложных экспертиз)», - сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пензенской области.

Подробную информацию можно получить в отделе криминалистики или отделе кадров управления по телефонам 8 (8412) 36-13-61, 36-13-44 или непосредственно в следственном управлении по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 44.