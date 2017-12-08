Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|8 дек 2017|10:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

Общество | Областное следственное управление приглашает на работу судмедэксперта

08.12.2017|09:57
Печать

В начале 2018 года в штат Следственного управления СК РФ по Пензенской области вводится должность судебно-медицинского эксперта.

Этот специалист будет проводить судебно-медицинские экспертизы по уголовным делам о ятрогенных, то есть связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, преступлениях. Такие экспертизы всегда являются комиссионными, поэтому судмедэксперт следственного управления будет осуществлять функции эксперта-организатора.

Кроме того, в его обязанности будет входить консультирование следователей по вопросам судебно-медицинской деятельности и помощь во взаимодействии с судебно-медицинскими и иными учреждениями Минздрава России.

Также эксперт должен будет по указанию руководителя управления принимать личное участие в судебно-медицинском исследовании по резонансным уголовным делам.

«Для замещения указанной должности требуется наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия», а также сертификата по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» и опыта работы в государственных судебно-медицинских учреждениях системы Минздрава или Минобороны России по проведению комплексных судебно-медицинских экспертиз по материалам дел (в отделе сложных экспертиз)», - сообщается на сайте Следственного управления СКР по Пензенской области.

Подробную информацию можно получить в отделе криминалистики или отделе кадров управления по телефонам 8 (8412) 36-13-61, 36-13-44 или непосредственно в следственном управлении по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 44.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!