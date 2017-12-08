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Общество | Обладатели квартир в новостройках в Заре пожаловались на качество жилья

08.12.2017|17:12
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Валентин Соколов три недели назад вместе с семьей переселился с улицы Ударной в пятиэтажку в Заре. Переехавший в новое жилье из аварийного, сам мужчина в прошлом был строителем. Теперь он пытается разобраться, отчего в новой квартире образуется конденсат на стеклах и сантехнике.

«Окна плачут, бачок в унитазе плачет. Вытираем по несколько раз в день. Тяга идет, вытяжка работает, но влажность есть», - рассказал пенсионер.

В настоящее время в домах, построенных по программе переселения из аварийного фонда, проживает 85% граждан. С какими трудностями приходится сталкиваться, пензенцы рассказали главе города и депутатам.

«Парковочных мест маловато. Дом напротив - они ставят машины на нашей парковке», - пожаловалась жительница дома № 101 на улице Новоселов Людмила Соколова.

В новом районе 23 пятиэтажки. Эти дома возводились для переселенцев и детей-сирот.

Мнения жильцов по качеству жилья разделились. Если одних все устраивает, то другие не понимают, чем их прежняя квартира была хуже той, которую сейчас им предоставили.

В октябре Ирина Ситникова показывала съемочной группе 11 канала и строительные маячки, и трещины в комнатах, в ванной, в туалете.

«С внешней стороны на этой стене уже образовалась трещина. На потолке тоже трещина, и она уже идет под обоями. На стене, граничащей с ванной, тоже огромная щель», - показывала и рассказывала женщина.

«Все эти проблемы решаются в рабочем порядке. Застройщики приезжают, исправляют, что-то мы чиним своими силами», - отметил руководитель управляющей компании Юрий Устинов.

В течение пяти лет по гарантийным обязательствам застройщик должен исправить все недочеты, ведь программа федеральная, и средства на нее были выделены колоссальные.

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Гость|08.12.2017 19:00|

А чего вы ждали ? Жилья бизнес класса ?

Гость|08.12.2017 19:02|

А ведь предупреждали кретинов

Гость|08.12.2017 19:06|

Подождите, вот обрушится один из "новых" домов, сразу найдут кто и как воровал и кто и как на остатки строил эти халупы на отшибе.

Гость|08.12.2017 19:07|

Сами из каких шалашей переехали? Жалуются они. Машины зато напокупали ! Надо не машины покупать, а квартиру жоповозы безграмонтные.

Гость|08.12.2017 19:10|

Причем здесь машины. Про качество домов речь. И как туда без машины людям добиратьсь?

Гость|08.12.2017 19:10|

Сами отправились жить в гетто.

Гость|08.12.2017 19:15|

Застройщики не доделывать а перестраивать должны

Гость|08.12.2017 19:19|

Через пять лет поймете, но будет поздно. Да и сейчас уже поздно. Без метро ваш район - "дыра".

Гость|08.12.2017 19:25|

Совсем что ли обалдели. Там огромная стоянка все время пустует. Ну если у подъезда хотят или на лестничной площадке, то другое дело

Гость|08.12.2017 19:25|

Пусть в Октярьский сад переселяют!

Гость|08.12.2017 19:28|

Удивляюсь! Дома в Спутнике разваливаются, доехать туда проблема, все довольны, потому что за свои кровные купили. А в Заре бесплатно дали и маршрутка ходит без пробок и все недовольны, потому что даром дало государство. И детсад построили прекрасный и школу ремонтируют. В бараки свои вонючие возвращайтесь!

Гость|08.12.2017 19:29|

Ничего не понимаете. Обещали построить бассейн и школу спортивную, строят библиотеку с бесплатным вайфаем и рядом центр досуга с кинотеатром. Торговый центр уже работает. Самое главное чистый воздух...

Гость|08.12.2017 19:31|

А Савельев, как главный враг всего веселого. Людей порадовать нужно. Подарки бы привез, предпринимателей бы подговорил людям праздник сделать. А он только черноту и видит. Ну, значит в жизни период такой - черная полоса называется,жаль его. Хороший человек но не своем месте

Гость|08.12.2017 19:32|

Гость писал(a):

А в Заре бесплатно дали
Сначала наверно что-то забрали? На Ударной сталинки неплохие были.

Гость|08.12.2017 19:33|

Ты посмотри что внутри этих сталинок. Ужас!

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Имя: Гость
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