08.12.2017 | 17:12

Валентин Соколов три недели назад вместе с семьей переселился с улицы Ударной в пятиэтажку в Заре. Переехавший в новое жилье из аварийного, сам мужчина в прошлом был строителем. Теперь он пытается разобраться, отчего в новой квартире образуется конденсат на стеклах и сантехнике.

«Окна плачут, бачок в унитазе плачет. Вытираем по несколько раз в день. Тяга идет, вытяжка работает, но влажность есть», - рассказал пенсионер.

В настоящее время в домах, построенных по программе переселения из аварийного фонда, проживает 85% граждан. С какими трудностями приходится сталкиваться, пензенцы рассказали главе города и депутатам.

«Парковочных мест маловато. Дом напротив - они ставят машины на нашей парковке», - пожаловалась жительница дома № 101 на улице Новоселов Людмила Соколова.

В новом районе 23 пятиэтажки. Эти дома возводились для переселенцев и детей-сирот.

Мнения жильцов по качеству жилья разделились. Если одних все устраивает, то другие не понимают, чем их прежняя квартира была хуже той, которую сейчас им предоставили.

В октябре Ирина Ситникова показывала съемочной группе 11 канала и строительные маячки, и трещины в комнатах, в ванной, в туалете.

«С внешней стороны на этой стене уже образовалась трещина. На потолке тоже трещина, и она уже идет под обоями. На стене, граничащей с ванной, тоже огромная щель», - показывала и рассказывала женщина.

«Все эти проблемы решаются в рабочем порядке. Застройщики приезжают, исправляют, что-то мы чиним своими силами», - отметил руководитель управляющей компании Юрий Устинов.

В течение пяти лет по гарантийным обязательствам застройщик должен исправить все недочеты, ведь программа федеральная, и средства на нее были выделены колоссальные.