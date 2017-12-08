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Общество | Абоненты «МегаФона» могут получить в подарок планшет при покупке телефона

08.12.2017|10:37
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В преддверии Нового года «МегаФон» проводит для своих клиентов совместную акцию с компанией Samsung. При покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 в салонах связи или интернет-магазине «МегаФона» абоненты тарифного плана «Включайся!» получат в подарок планшет Samsung Galaxy Tab А 7.0.

Акция действует в период с 1 декабря по 31 января. Стоимость смартфона Samsung Galaxy S7 edge в розничной сети «МегаФона» составляет 37 990 рублей, а Samsung Galaxy Note 8 - 69 990 рублей.

При покупке Galaxy S7 edge действуют специальные условия рассрочки на 18 месяцев. Устройство можно приобрести без первоначального взноса с ежемесячным платежом всего 2 100 рублей.

Таким образом, абоненты тарифной линейки «Включайся», кроме «Включайся! Открывай» и «Включайся! Пиши», без лишних переплат могут стать владельцем не только топового смартфона, но и отличного планшета, рыночная цена которого составляет 10 990 рублей.

Для участия в акции также необходимо подключить SIM-карту с тарифом «МегаФон-Онлайн» для использования мобильного интернета на планшете.

Подробности можно узнать здесь.

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