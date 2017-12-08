08.12.2017 | 16:09

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал неформальное интервью представителям четырех пензенских телеканалов.

«Не жалейте своей доброты и участия, если даже на все вам усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство - не жалейте, что вам не досталось их бед!» - продекламировал губернатор.

Такое из уст главы региона вы вряд ли услышите на официальном мероприятии. Получился разговор, раскрывающий личность губернатора не как руководителя, а как обычного человека. Иван Белозерцев дал откровенные ответы на самые неожиданные вопросы.

«Предательства, подлости, я думаю, не прощают многие. Я, в том числе», - ответил губернатор на вопрос журналиста о том, чего бы он никогда не смог простить

Работа, семья, дети, внуки, взаимоотношения со СМИ, мотивы принятия тех или иных управленческих решений, увлечения, имидж лидера, а также многое другое, из чего состоят будни главы региона.

Подробное неформальное интервью с Иваном Белозерцевым можно будет увидеть в воскресенье, 10 декабря, в 18:00 на 11 канале в итоговом выпуске программы «Наши новости».