07.12.2017 | 09:07

У Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» отсутствует взаимодействие с потребителями. Этот факт констатировал заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин на заседании штаба по отопительному сезону в среду, 6 декабря.

При этом с 1 декабря 2017 года на территории Пензы Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» признан единой теплоснабжающей организацией (ЕТО).

«Получение тарифа на тепловую энергию и статуса ЕТО подразумевает под собой, во-первых, обеспечение качественной и бесперебойной подачи теплоносителя, а во-вторых, организацию круглосуточной работы диспетчерских служб. На деле мы видим, что люди не могут до вас дозвониться, не могут вовремя сообщить о проблеме и неполадке. Это недопустимо. За свои обязательства нужно нести ответственность», - заявил Юрий Ильин, обращаясь к и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрию Шелехову.

Заместитель мэра призвал «Т Плюс» заняться решением этого вопроса, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.