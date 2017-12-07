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Общество | Юрий Ильин призвал «Т Плюс» наладить связь с потребителями

07.12.2017|09:07
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У Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» отсутствует взаимодействие с потребителями. Этот факт констатировал заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин на заседании штаба по отопительному сезону в среду, 6 декабря.

При этом с 1 декабря 2017 года на территории Пензы Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» признан единой теплоснабжающей организацией (ЕТО).

«Получение тарифа на тепловую энергию и статуса ЕТО подразумевает под собой, во-первых, обеспечение качественной и бесперебойной подачи теплоносителя, а во-вторых, организацию круглосуточной работы диспетчерских служб. На деле мы видим, что люди не могут до вас дозвониться, не могут вовремя сообщить о проблеме и неполадке. Это недопустимо. За свои обязательства нужно нести ответственность», - заявил Юрий Ильин, обращаясь к и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрию Шелехову.

Заместитель мэра призвал «Т Плюс» заняться решением этого вопроса, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|07.12.2017 09:35|

кто за ним стоит?

Гость|07.12.2017 09:37|

Правильно делает. Надо им напоминать что мы им платим а то зажрались.

Гость|07.12.2017 09:44|

А мы в свою очередь призываем Юрия Ильина наладить связь с реальностью!

Гость|07.12.2017 09:47|

Это значит: "Ильин не причем. Все вопросы направляйте ТПлюс" Гениально.

Гость|07.12.2017 10:25|

Гость писал(a):

Гость|07.12.2017 10:23|

Ильина на кол!

Или на бочку с порохом-пущай полетает!

И админа тоже!

Имя: Гость
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