Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|19:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

Общество | Пензенский аэропорт оборудуют для инвалидов

07.12.2017|18:31
Печать

Ремонт входной группы пензенского аэровокзала идет полным ходом. Подрядная организация должна закончить работы к 25 декабря.

«Будем делать пандусы, класть противоскользящую плитку, тактильную плитку, указывающую на входы, противоскользящую ленту», - рассказал прораб Юрий Афанасьев.

«На десять объектов «отторговалась» сумма в 6 миллионов 200 тысяч рублей. Деньги пойдут на ремонт здравпункта, службы спецтранспорта, ремонт здания электрослужбы», - отметил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Юрий Осколков рассказал и о других преобразованиях. В здании аэропорта вплотную занимаются формированием доступной среды для пассажиров-инвалидов.

Так, на этой неделе придет оборудование - специальные поручни для обустройства санитарной комнаты. А вот такой машиной, как «амбулаторный лифт», может похвастаться далеко не каждый аэропорт. В пензенском автомобиль появился недавно. Он необходим для транспортировки пассажира-колясочника от вокзала до самолета.

«Нужно заехать на специальную площадку, оборудованную защитой, фиксирующей кресло. Потом нас закрывают, и мы поднимаемся наверх в саму машину, где в зимнее время работает печка, а в летнее - кондиционер», - рассказала и показала заведующая травмпунктом Людмила Гринина.

Такие дорогостоящие автомобили делают на заказ. До этого приобретения человека на руках поднимали на борт вместе с коляской. Теперь этот процесс будет проходить иначе.

«Условно подъехали к дверям воздушного судна, по принципу трапа и происходит вкатывание в дверь салона воздушного судна», - прокомментировал Юрий Осколков.

Кстати, в 2016 году услугами пензенского аэропорта воспользовались 17 инвалидов, которые передвигаются на колясках.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!