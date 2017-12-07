07.12.2017 | 18:31

Ремонт входной группы пензенского аэровокзала идет полным ходом. Подрядная организация должна закончить работы к 25 декабря.

«Будем делать пандусы, класть противоскользящую плитку, тактильную плитку, указывающую на входы, противоскользящую ленту», - рассказал прораб Юрий Афанасьев.

«На десять объектов «отторговалась» сумма в 6 миллионов 200 тысяч рублей. Деньги пойдут на ремонт здравпункта, службы спецтранспорта, ремонт здания электрослужбы», - отметил директор пензенского аэропорта Юрий Осколков.

Юрий Осколков рассказал и о других преобразованиях. В здании аэропорта вплотную занимаются формированием доступной среды для пассажиров-инвалидов.

Так, на этой неделе придет оборудование - специальные поручни для обустройства санитарной комнаты. А вот такой машиной, как «амбулаторный лифт», может похвастаться далеко не каждый аэропорт. В пензенском автомобиль появился недавно. Он необходим для транспортировки пассажира-колясочника от вокзала до самолета.

«Нужно заехать на специальную площадку, оборудованную защитой, фиксирующей кресло. Потом нас закрывают, и мы поднимаемся наверх в саму машину, где в зимнее время работает печка, а в летнее - кондиционер», - рассказала и показала заведующая травмпунктом Людмила Гринина.

Такие дорогостоящие автомобили делают на заказ. До этого приобретения человека на руках поднимали на борт вместе с коляской. Теперь этот процесс будет проходить иначе.

«Условно подъехали к дверям воздушного судна, по принципу трапа и происходит вкатывание в дверь салона воздушного судна», - прокомментировал Юрий Осколков.

Кстати, в 2016 году услугами пензенского аэропорта воспользовались 17 инвалидов, которые передвигаются на колясках.