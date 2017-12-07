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Общество | В Пензе уменьшится количество единиц общественного транспорта

07.12.2017|10:27
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Количество единиц подвижного состава на нескольких маршрутах общественного транспорта в Пензе сократится. Два соответствующих приказа, подписанных и. о. начальника городского управления транспорта и связи Юлией Ереминой, опубликованы в муниципальной газете «Пенза».

В приказе № 134 от 30 ноября говорится о том, что количество маршруток № 18, следующих из села Арбекова до улицы Егорова, сократится с 35 до 30 единиц, а интервал движения увеличится с 5 до 6 минут.

Маршруток № 31 (ул. Ладожская - Согласие) станет на 10 меньше - 15 вместо 25. Интервал движения увеличится на минуту - с 10 до 11.

На маршруте № 81 (ТЦ «Мега-Пенза» - гостиница «Пенза») останется 15 машин вместо 20, а интервал движения составит 9 минут вместо 8.

Приказ № 139 от 4 декабря гласит об уменьшении количества подвижного состава еще на трех муниципальных маршрутах.

Число маршруток № 2т, следующих от улицы Дальнереченской до центра искусств, сократится втрое - с 31 до 10 единиц, а среднее время их ожидания увеличится с 5 до 15 минут.

«Восьмерок», перевозящих пассажиров от вокзала Пенза-I до улицы Российской, останется всего 10 вместо 22. Интервал движения между маршрутками № 8 возрастет с 3 до 10 минут.

На маршруте № 59 (поселок ЗиФ - ГПЗ-24) количество подвижного состава сократится с 14 до 10 единиц, а интервал движения увеличится с 11 до 20 минут.

Приказы вступят в силу с того дня, когда измененные сведения о маршрутах № 18, 31, 81, 2т, 8 и 59 будут включены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы.

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Гость|07.12.2017 10:44|

penzainform.ru писал(a):

На маршруте № 59 (поселок ЗиФ - ГПЗ-24) количество подвижного состава сократится с 14 до 10 единиц, а интервал движения увеличится с 11 до 20 минут.
это про какой город сейчас было? В Пензе 59 явно меньше и ждать их можно порядка часа.

Гость|07.12.2017 10:45|

ух сейчас начнется)))

Гость|07.12.2017 10:47|

penzainform.ru писал(a):

Число маршруток № 2т, следующих от улицы Дальнереченской до центра искусств, сократится втрое - с 31 до 10 единиц, а среднее время их ожидания увеличится с 5 до 15 минут.
А что, у нас и такое есть??? Среднее время ожидания 5 минут??? Дас ист фантастиш!!! Сразу видно, что и.о. начальника не в курсе...

Гость|07.12.2017 10:48|

Что-то мне подсказывает, что Пензаинформ специально публикует такие "жареные" новости.

Гость|07.12.2017 10:58|

Кошмарно! теперь будем в ТРИ РАЗА ДОЛЬШЕ ЖДАТЬ, т.к уменьшилось количество маршруток....

Гость|07.12.2017 11:00|

Кошмар. Опомнитесь. Откуда по маршруту 2т 31 маршрутка. Их в часы пик не дождешься.Какие 15 минут, стоим ждём по 40 минут. А с утра что творится на бригадирском. С маленькими детьми стоят в очереди. А теперь ещё и количество единиц сократят.Какую альтернативу нам предложите? Раньше когда автобус до "Дизельного" ходил и то удобнее было, люди знали расписание и расчитывали на него.

Гость|07.12.2017 11:01|

Такси вам в помощь.

Гость|07.12.2017 11:02|

А у них "мертвые души маршруток" наверное числятся на балансе,...по документам -31, а в реале-меньше, а то и сломанные стоят)))

Гость|07.12.2017 11:10|

Вообще нормально! Началась борьба с маршрутками, может автобусов больше станет на маршрутах.

Гость|07.12.2017 11:21|

Про 8 маршрут скажу, что на деле хорошо если 5шт. на маршруте.А интервал минут 15 и более. Очень интересно почитать сколько на самом деле должно быть маршруток и их интервал. А вообще город идет ко дну, если такие меры принимаются.

Гость|07.12.2017 11:23|

Пользуйтесь такси

Гость|07.12.2017 11:29|

Гость писал(a):

Вообще нормально! Началась борьба с маршрутками, может автобусов больше станет на маршрутах.
Откуда и так ничего.В конце 80-х при СССР было более 500 автобусов(основа ЛиАЗ-677,Икарус-260 и 280,а вот ЛаЗов-695 было мало) и около 200 троллейбусов ,не считая маршруток РаФ и ПаЗ ,и большого количества ведомственных автобусов,а город был меньше.

Гость|07.12.2017 11:31|

Гость писал(a):

Пользуйтесь такси
а На такси ты дашь???)))

Гость|07.12.2017 11:42|

Идиоты!!!

Итак не хватает маршруток, люди уехать не могут, так еще и сокращают. Ту же 59 фиг дождешься когда, и полные приезжают.

Гость|07.12.2017 11:46|

слабо создать левитирующую маршрутку

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Имя: Гость
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