07.12.2017 | 10:27

Количество единиц подвижного состава на нескольких маршрутах общественного транспорта в Пензе сократится. Два соответствующих приказа, подписанных и. о. начальника городского управления транспорта и связи Юлией Ереминой, опубликованы в муниципальной газете «Пенза».

В приказе № 134 от 30 ноября говорится о том, что количество маршруток № 18, следующих из села Арбекова до улицы Егорова, сократится с 35 до 30 единиц, а интервал движения увеличится с 5 до 6 минут.

Маршруток № 31 (ул. Ладожская - Согласие) станет на 10 меньше - 15 вместо 25. Интервал движения увеличится на минуту - с 10 до 11.

На маршруте № 81 (ТЦ «Мега-Пенза» - гостиница «Пенза») останется 15 машин вместо 20, а интервал движения составит 9 минут вместо 8.

Приказ № 139 от 4 декабря гласит об уменьшении количества подвижного состава еще на трех муниципальных маршрутах.

Число маршруток № 2т, следующих от улицы Дальнереченской до центра искусств, сократится втрое - с 31 до 10 единиц, а среднее время их ожидания увеличится с 5 до 15 минут.

«Восьмерок», перевозящих пассажиров от вокзала Пенза-I до улицы Российской, останется всего 10 вместо 22. Интервал движения между маршрутками № 8 возрастет с 3 до 10 минут.

На маршруте № 59 (поселок ЗиФ - ГПЗ-24) количество подвижного состава сократится с 14 до 10 единиц, а интервал движения увеличится с 11 до 20 минут.

Приказы вступят в силу с того дня, когда измененные сведения о маршрутах № 18, 31, 81, 2т, 8 и 59 будут включены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы.