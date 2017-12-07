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Общество | В Пензе открыли мемориальную доску в честь Василия Глазунова

07.12.2017|18:06
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В Пензе в районе Арбековской заставы открыли мемориальную доску в честь пензенца - первого командующего ВДВ Василия Глазунова. Он родился в селе Варваровка Колышлейского района, прошел Первую мировую и Великую Отечественную войны.

«Последняя война Василия Афанасьевича - это была Корея, 1950-53 годы. Официально об этом не говорят, но там он попал под химическую бомбежку. 27 июня 1967 года Василий Афанасьевич скончался в госпитали. Похоронен он на Новодевичьем кладбище», - рассказал председатель правления областной ветеранской организации «Росичи» Вячеслав Аксенов.

На торжественном митинге присутствовала племянница выдающегося военачальника Александра Николаевна Чкалова. Она вспомнила, как в первый и последний раз видела дядю Васю в 1953 году. Генерал-лейтенант приезжал в гости к родному брату, она тогда училась в пятом классе.

«Полна изба была - все деревня собралась. Когда ему с нами общаться было? Ночевал он только одну ночь, и то милиция его охраняла. Три или четыре милиционера было. Его соседи звали ночевать, но он сказал: «Нет. Я приехал к брату и ночую у брата», - поделилась воспоминаниями Александра Николаевна.

Жители новых домов будут гордиться тем, что живут на улице генерала Глазунова. Подножье памятной доски в честь человека, впервые возглавившего в августе 1941 года воздушно-десантные войска Красной армии, усыпали цветами.

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