07.12.2017 | 11:13

В Колышлейском районе 27 сотрудникам ООО ПО «Метапласт» выдали задолженность по зарплате. Предприятие не рассчиталось с работниками за август и сентябрь. Размер долга составил 263 тысячи рублей.

После прокурорской проверки в отношении генерального директора организации возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Кроме того, в интересах работников в мировой суд направлено 27 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 263 тысячи рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мировой суд рассмотрел заявления и удовлетворил их.