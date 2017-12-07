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Общество | В Колышлейском районе работникам «Метапласта» выдали долги по зарплате

07.12.2017|11:13
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В Колышлейском районе 27 сотрудникам ООО ПО «Метапласт» выдали задолженность по зарплате. Предприятие не рассчиталось с работниками за август и сентябрь. Размер долга составил 263 тысячи рублей.

После прокурорской проверки в отношении генерального директора организации возбудили дело об административном правонарушении. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

«Кроме того, в интересах работников в мировой суд направлено 27 заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на сумму 263 тысячи рублей», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Мировой суд рассмотрел заявления и удовлетворил их.

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