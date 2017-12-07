07.12.2017 | 11:01

В 2018 году в Пензе будут построены новые газопроводы на ул. Долгорукова - К. Цеткин, к району Междуречье, п. Нефтяник и микрорайону Заря. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев на совещании в четверг, 7 декабря.

Протяженность газопровода высокого давления от ГРС с-за «Заря» до п. Нефтяник составит 1,09 км, объем потребления газа – 2 500 тыс. куб. м/год; газопровода от ГРС до микрорайона Заря - 1,95 км, объем потребления газа – 5 200 тыс. куб. м/год; газопровода к району Междуречье - 0,78 км, объем потребления газа – 2 880 тыс. куб. м/год; газопровода к микрорайону ул. Долгорукова – К. Цеткин - 2,47 км.

Мэр поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову проконтролировать подготовку и выдачу разрешений на строительство четырех газопроводов.

Главам администраций Железнодорожного, Октябрьского и Первомайского районов, на территории которых появятся газопроводы, предстоит составить списки желающих приобрести земельные участки по указанным маршрутам, сообщили в пресс-службе мэрии.