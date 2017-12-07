Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|11:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Общество | В 2018 году в Пензе построят четыре газопровода

07.12.2017|11:01
Печать

В 2018 году в Пензе будут построены новые газопроводы на ул. Долгорукова - К. Цеткин, к району Междуречье, п. Нефтяник и микрорайону Заря. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев на совещании в четверг, 7 декабря.

Протяженность газопровода высокого давления от ГРС с-за «Заря» до п. Нефтяник составит 1,09 км, объем потребления газа – 2 500 тыс. куб. м/год; газопровода от ГРС до микрорайона Заря - 1,95 км, объем потребления газа – 5 200 тыс. куб. м/год; газопровода к району Междуречье - 0,78 км, объем потребления газа – 2 880 тыс. куб. м/год; газопровода к микрорайону ул. Долгорукова – К. Цеткин - 2,47 км.

Мэр поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову проконтролировать подготовку и выдачу разрешений на строительство четырех газопроводов.

Главам администраций Железнодорожного, Октябрьского и Первомайского районов, на территории которых появятся газопроводы, предстоит составить списки желающих приобрести земельные участки по указанным маршрутам, сообщили в пресс-службе мэрии.

0
0
0
0
 
Гость|07.12.2017 11:49|

Они не взорвутся?

Госдума вроде закон новый принимает о запрете газа в новых строящихся домах...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!