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Общество | Состав общественных советов области скорректируют до конца года

07.12.2017|15:37
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В региональном правительстве подвели итоги деятельности общественных советов при исполнительных органах государственной власти Пензенской области. На повестке дня стояло несколько вопросов, среди которых - формы работы, взаимодействие структур, роль в проведении независимой оценки качества предоставления социальных услуг и информационная открытость.

«Главное, чтобы члены советов, общественники, на самом деле эффективно работали. Добиться этого достаточно сложно, но это будет возможно тогда, когда мы качественно сформируем весь общественный совет», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Василий Трохин, прежде всего, обратил внимание на составы данных образований. В Пензенской области их 24, но не все имеют по 10 и более членов, как того требует порядок формирования. Кроме того, процент представителей некоммерческих организаций не всегда высок, поэтому в течение декабря поручено завершить корректировку составов.

«Решение о создании, формировании общественного совета принимается руководителем исполнительного органа власти, при котором создается совет. Могу добавить, что во многом постановка работы общественного совета зависит именно от позиции первого лица», - обозначил председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

По итогам оценки деятельности указанных образований ряд общественных советов был удостоен свидетельств за достижение лучших показателей.

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