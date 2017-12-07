07.12.2017 | 15:21

В четверг, 7 декабря, в Министерстве здравоохранения Пензенской области представителям СМИ рассказали о трех наградах, которыми оценена работа медиков Сурского края.

По итогам работы в 2016 году Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом 2-й степени премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

В конкурсе участвовали все субъекты РФ. Оценка шла по 36 показателям, отражающим различные направления медицинской деятельности.

«Этот приз означает, что мы достигли всех индикаторов, установленных на российском уровне», - пояснила заместитель министра Оксана Чижова. Она также рассказала, что первое место занял Краснодарский край, третье - Воронежская область.

Вторую награду получила служба крови Пензенской области в конкурсе, который проводило Федеральное медико-биологическое агентство России. Итоги конкурса подводились в Казани на Всероссийском форуме службы крови 1 декабря. Пензенский проект «Преемственность донорских поколений - основа процветания губернии» занял третье место в номинации «Может только человек».

«Мы работали под этим девизом в течение всего 2017 года, активно сотрудничали с коллективами производственных предприятий, студентами, школьниками. Мы рассказываем о том, кто может стать донором. В итоге возрастной состав желающих поделиться своей кровью изменился: больше стало молодых доноров. В частности, недавно у нас закончился студенческий донорский марафон. Причем молодежь подходит к сдаче крови осознанно, юноши и девушки понимают, как важен для донора здоровый образ жизни», - рассказала главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Кстати, по словам Татьяны Всеволодовны, среди пензенцев больше всего людей с 2-й группой крови, а вот среди жителей Саранска преобладает 3-я.

Третью награду завоевала отделенческая больница на станции Пенза ОАО «РЖД». Больше известная пензенцам как железнодорожная больница, она признана лучшей частной медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«Мы работаем в системе обязательного медицинского страхования 12 лет, с 2005 года, причем по всем позициям: и первичное звено, то есть амбулаторно-поликлиническая помощь, и дневной стационар, и круглосуточный стационар. Кроме того, по системе ОМС мы оказываем высокотехнологичную помощь по профилям «акушерство и гинекология» и «абдоминальная хирургия», а в ноябре получили лицензию на оказание такой помощи по офтальмологическому профилю», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части железнодорожной больницы Римма Масаева.

Римма Романовна конкретизировала: пензенцы могут получать в больнице медицинские услуги, прописанные в системе госгарантий Пензенской области.

«Если требуется диагностическое обследование, то сначала нужно прийти на прием к специалисту - терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу. Он назначает ФГС, рентген или другую необходимую процедуру, и пациент проходит ее по полису ОМС», - пояснила Римма Масаева.