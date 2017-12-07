Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|16:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  69.93  |  $  59.29
 

Общество | Пензенское здравоохранение отмечено тремя высокими наградами

07.12.2017|15:21
Печать

В четверг, 7 декабря, в Министерстве здравоохранения Пензенской области представителям СМИ рассказали о трех наградах, которыми оценена работа медиков Сурского края.

По итогам работы в 2016 году Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом 2-й степени премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

В конкурсе участвовали все субъекты РФ. Оценка шла по 36 показателям, отражающим различные направления медицинской деятельности.

«Этот приз означает, что мы достигли всех индикаторов, установленных на российском уровне», - пояснила заместитель министра Оксана Чижова. Она также рассказала, что первое место занял Краснодарский край, третье - Воронежская область.

Вторую награду получила служба крови Пензенской области в конкурсе, который проводило Федеральное медико-биологическое агентство России. Итоги конкурса подводились в Казани на Всероссийском форуме службы крови 1 декабря. Пензенский проект «Преемственность донорских поколений - основа процветания губернии» занял третье место в номинации «Может только человек».

«Мы работали под этим девизом в течение всего 2017 года, активно сотрудничали с коллективами производственных предприятий, студентами, школьниками. Мы рассказываем о том, кто может стать донором. В итоге возрастной состав желающих поделиться своей кровью изменился: больше стало молодых доноров. В частности, недавно у нас закончился студенческий донорский марафон. Причем молодежь подходит к сдаче крови осознанно, юноши и девушки понимают, как важен для донора здоровый образ жизни», - рассказала главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Кстати, по словам Татьяны Всеволодовны, среди пензенцев больше всего людей с 2-й группой крови, а вот среди жителей Саранска преобладает 3-я.

Третью награду завоевала отделенческая больница на станции Пенза ОАО «РЖД». Больше известная пензенцам как железнодорожная больница, она признана лучшей частной медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

«Мы работаем в системе обязательного медицинского страхования 12 лет, с 2005 года, причем по всем позициям: и первичное звено, то есть амбулаторно-поликлиническая помощь, и дневной стационар, и круглосуточный стационар. Кроме того, по системе ОМС мы оказываем высокотехнологичную помощь по профилям «акушерство и гинекология» и «абдоминальная хирургия», а в ноябре получили лицензию на оказание такой помощи по офтальмологическому профилю», - рассказала заместитель главного врача по медицинской части железнодорожной больницы Римма Масаева.

Римма Романовна конкретизировала: пензенцы могут получать в больнице медицинские услуги, прописанные в системе госгарантий Пензенской области.

«Если требуется диагностическое обследование, то сначала нужно прийти на прием к специалисту - терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу. Он назначает ФГС, рентген или другую необходимую процедуру, и пациент проходит ее по полису ОМС», - пояснила Римма Масаева.

0
0
0
0
 
Гость|07.12.2017 15:56|

penzainform.ru писал(a):

«Если требуется диагностическое обследование, то сначала нужно прийти на прием к специалисту - терапевту, кардиологу, гастроэнтерологу. Он назначает ФГС, рентген или другую необходимую процедуру, и пациент проходит ее по полису ОМС»
Этот путь длинный. Можно и не дожить

Гость|07.12.2017 16:08|

насмешка, не иначе

Гость|07.12.2017 16:09|

Интересно, в Краснодарском крае и Воронежской области тоже по одной скорой на 2-3 района и так же скорая шарахается по 100-200км за больным и так же кого-то не довозят с инсультом или инфарктом ?

Гость|07.12.2017 16:26|

При смертности 12 000 и рождаемости 6?

Дуры.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!