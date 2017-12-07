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Общество | Пензенский зоопарк не получит лишних денег на корм для зверей

07.12.2017|16:33
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В четверг, 7 декабря, на обсуждении бюджета областного центра на 2018 год, состоявшемся на совместном заседании комиссий городской думы, депутат Алексей Шуварин в очередной раз поднял вопрос о выделении дополнительного финансирования Пензенскому зоопарку.

«Данное учреждение просило выделить на корм для животных 7 миллионов рублей, а в проекте - 2 миллиона», - отметил он.

Первоначально в бюджете на питание животных было заложено 2,5 млн рублей при потребности в 12 млн. 20 ноября, рассматривая бюджет на комиссии, депутаты предложили увеличить размер субсидий зоопарку. Однако этого не произошло.

Директор зоопарка Андрей Воскресенский, также являющийся депутатом гордумы, заверил коллег, что недостающие 5 миллионов учреждение сможет заработать самостоятельно. Правда, по его словам, при полном финансировании на эти деньги в зоопарке можно было бы отремонтировать вольеры, находящиеся в крайне неприглядном состоянии.

«Однако, как констатировал глава администрации города Виктор Кувайцев, в связи с имеющимся дефицитом бюджета говорить о дополнительных средствах пока не представляется возможным», - сообщили в пресс-службе гордумы.

В июне 2015 года в Пензенском зоопарке завершилась реконструкция, начавшаяся в июне 2012 года и длившаяся три года. Сотрудники учреждения регулярно просят пензенцев поделиться с питомцами излишками урожая. Осенью горожане несут животным картофель, кабачки, яблоки, морковь, свеклу и капусту, а зимой - мандарины, бананы, груши, яблоки, болгарский перец и салат.

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Гость|07.12.2017 16:57|

penzainform.ru писал(a):

в связи с имеющимся дефицитом бюджета говорить о дополнительных средствах пока не представляется возможным»
Так недавно же заявляли, что из федерального поступила целая куча неожиданных денег. Но животные пусть потерпят, у нас и люди терпят...

Гость|07.12.2017 16:59|

Как так? У нас индекс промышленности высокий. У нас производят больше, чем потребляют. У нас отличные дороги. У нас низкие цены. У нас отличное здравоохранение. И т.д. и т.п. Каждый день об этом новости - все награды да медальки. Кто трындит?

Гость|07.12.2017 16:59|

ПРИ СТАРОМ ДИРЕКТОРЕ Е. В. ДЕМАКОВОЙ ТОЖЕ НЕ ХВАТАЛО ФИНАНСИРОВАНИЯ НО ЖИВОТНЫЕ БЫЛИ НАКОРМЛЕНЫ. ОНА ИХ ЛЮБИЛА.ВЕРНИТЕ СТАРОГО ДИРЕКТОРА И ПАДЕЖА ОТ ГОЛОДА НЕ БУДЕТ. НЕ ДОПУСТИТЕ ГОЛОДОМОР В 21 ВЕКЕ.

Гость|07.12.2017 16:59|

2,5 лярда лишних ссылка на PenzaInform.ru

Гость|07.12.2017 17:03|

А вы чинков им вскормите!

Гость|07.12.2017 17:25|

Льву не докладывают мяса!

Гость|07.12.2017 17:29|

Зоопарк - это концлагерь для зверей.

Туда нельзя водить детей.

Гость|07.12.2017 17:41|

Свободу попугаям!

Гость|07.12.2017 17:54|

Зато фрукты и овощи давим тракторами.

Имя: Гость
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