07.12.2017 | 16:33

В четверг, 7 декабря, на обсуждении бюджета областного центра на 2018 год, состоявшемся на совместном заседании комиссий городской думы, депутат Алексей Шуварин в очередной раз поднял вопрос о выделении дополнительного финансирования Пензенскому зоопарку.

«Данное учреждение просило выделить на корм для животных 7 миллионов рублей, а в проекте - 2 миллиона», - отметил он.

Первоначально в бюджете на питание животных было заложено 2,5 млн рублей при потребности в 12 млн. 20 ноября, рассматривая бюджет на комиссии, депутаты предложили увеличить размер субсидий зоопарку. Однако этого не произошло.

Директор зоопарка Андрей Воскресенский, также являющийся депутатом гордумы, заверил коллег, что недостающие 5 миллионов учреждение сможет заработать самостоятельно. Правда, по его словам, при полном финансировании на эти деньги в зоопарке можно было бы отремонтировать вольеры, находящиеся в крайне неприглядном состоянии.

«Однако, как констатировал глава администрации города Виктор Кувайцев, в связи с имеющимся дефицитом бюджета говорить о дополнительных средствах пока не представляется возможным», - сообщили в пресс-службе гордумы.

В июне 2015 года в Пензенском зоопарке завершилась реконструкция, начавшаяся в июне 2012 года и длившаяся три года. Сотрудники учреждения регулярно просят пензенцев поделиться с питомцами излишками урожая. Осенью горожане несут животным картофель, кабачки, яблоки, морковь, свеклу и капусту, а зимой - мандарины, бананы, груши, яблоки, болгарский перец и салат.