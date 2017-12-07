Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|7 дек 2017|10:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Общество | На главной площади Кузнецка установили 13-метровую елку

07.12.2017|09:31
Печать

В среду, 6 декабря, на главной площади города Кузнецка появилась елка. Рабочие МКУП «Зеленый город» приложили немало усилий для того, чтобы спилить 13-метровое дерево, транспортировать и установить.

В ближайшее время елка будет украшена игрушками и иллюминацией. На площади появится праздничное освещение, новые сказочные фигуры и игровые элементы. Открытие зимнего городка намечено на 24 декабря.

«К созданию новогодней атмосферы призваны и предприятия торговли. Традиционно мероприятия по украшению объектов городской инфраструктуры к Новому году будут оценивать рабочие группы при объездах. Лучшие организации будут отмечены по результатам ежегодного конкурса», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе главная елка в этом году установлена не на Фонтанной площади, как обычно, а на площади Ленина.

0
0
0
0
 
Гость|07.12.2017 09:44|

Кузнечанам повезло - администрация города решила поставить человеческую ёлку.

Гость|07.12.2017 10:08|

Елка правда достойная, настоящая новогодняя красавица. Скорее наряжайте и площадь обустраивайте, ребятишки ждут с нетерпением.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!