07.12.2017 | 09:31

В среду, 6 декабря, на главной площади города Кузнецка появилась елка. Рабочие МКУП «Зеленый город» приложили немало усилий для того, чтобы спилить 13-метровое дерево, транспортировать и установить.

В ближайшее время елка будет украшена игрушками и иллюминацией. На площади появится праздничное освещение, новые сказочные фигуры и игровые элементы. Открытие зимнего городка намечено на 24 декабря.

«К созданию новогодней атмосферы призваны и предприятия торговли. Традиционно мероприятия по украшению объектов городской инфраструктуры к Новому году будут оценивать рабочие группы при объездах. Лучшие организации будут отмечены по результатам ежегодного конкурса», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

В Пензе главная елка в этом году установлена не на Фонтанной площади, как обычно, а на площади Ленина.