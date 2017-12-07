07.12.2017 | 14:20

Мост, соединяющий улицы Вяземского и Леонова, видимо, возьмет на баланс город. Представители железной дороги призывают людей не ходить по путям, но от сооружения, которое требует финансов на ремонт и обслуживание, просто открестились.

Об этом говорили на встрече чиновников с местным активистом. Мужчина не первый год пишет жалобы. Строение без хозяина постепенно разрушается, а в прошлые зимы его не чистили, поэтому люди предпочитали рисковать и шли по рельсам. Сейчас картина иная, но некоторые все равно переходят в неположенном месте.

«В субботу я пришел, тут был снег, его весь завалило. Два мужика (не пьяные, трезвые!) лезли через него на четвереньках», - рассказал Анатолий Власов.

До недавнего времени ситуация не менялась; чиновники присылали Анатолию ничего не обещающие письма. Наконец служители Фемиды встали на защиту пешеходов.

«Ленинский районный суд обязал администрацию принять мост на баланс, а они все копаются, никак не хотят его принимать», - посетовал мужчина.

МУП «Пензадормост» уже счищает снег со ступенек. Скорее всего, именно эта организация продолжит следить за переходом после принятия его на баланс департамента ЖКХ города. Но сначала нужно провести экспертизу, чтобы понять, в какую сумму обойдется ремонт моста и прилегающей территории.

«Здесь должны быть асфальтированные подходы, вход и выход. По части безопасности тоже есть нюансы. Высота перил должна быть не меньше 1 метра 10 сантиметров, хотя в паспорте указано 1 метр 20 сантиметров», - отметил инженер департамента ЖКХ Пензы Виктор Ковалев.

По словам Анатолия, судебное решение датировано августом, а подвижек пока никаких.