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Общество | «МегаФон»: Бочче - это новые возможности для инвалидов

07.12.2017|16:50
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К Международному дню инвалидов в четырех городах России проходят открытые региональные турниры по игре бочче. Они направлены на то, чтобы приобщить людей с ограничениями здоровья к занятиям доступными видами спорта.

Турниры в Пензе, Саранске, Ростове-на-Дону и Орле проводятся в рамках третьего этапа благотворительного проекта «Спорт открывает горизонты» при поддержке фонда «Новая жизнь» и компании «МегаФон».

Первым мероприятием этого этапа стал турнир по бочче, прошедший в Пензе в рамках областного фестиваля спортсменов-инвалидов области. В турнире, кроме воспитанников Нижнеломовского детского дома, приняли участие студенты «Квартала Луи», Дома Вероники, спортсмены спортивно-адаптивной школы г. Пензы.

На открытии фестиваля министр физической культуры и спорта Пензенской области пожелал спортсменам успеха и новых достижений.

Для юных спортсменов из Нижнего Ломова это были первые соревнования по бочче такого уровня. Но ребята быстро освоились и показали достойную игру.

В старшей группе также развернулась серьезная борьба за медали. Все игры были интересными и привлекли внимание многочисленных болельщиков.

В итоге победителями и призерами в классе BC1, BС2, BС4 (спортсмены с поражением ЦНС, которые могут толкать мяч ногой или брать его рукой) стали Денис Мусатов, Алена Козина и Николай Крылов. В группе B open class 1-е место занял Максим Корнеев, 2-е - Алексей Сеитов, 3-е - Иван Пчельников.

Победителям и призерам вручены медали и грамоты от благотворительного фонда «Новая жизнь» и генерального партнера проекта компании «МегаФон». Все участники получили памятные подарки.

Прошедший турнир показал, что популярность бочче растет с каждым годом, и благодаря этой игре у юных спортсменов с инвалидностью появляется шанс найти свою дорогу в жизни и обеспечить себе надежное будущее.

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