06.12.2017 | 17:51

Пожалуй, больше всего о Городе Спутнике знают люди, которые его строили. Они своими глазами видят, из каких материалов возводятся дома, по каким технологиям. Именно поэтому то, что строители покупают себе жилье в Спутнике, лучший показатель его качества и надежности.

Один из таких строителей – Александр Юриков. Он руководит подрядной организацией, которая вбивает сваи под здания и сооружения Спутника. Эта компания является партнером холдинга «Термодом» - работает с 2008 года.

Александр несколько лет назад справил новоселье в своей двухкомнатной квартире в Спутнике. А в 2016 году он купил новую, уже трехкомнатную квартиру в ЖК «Лазурный». Это комплекс из трех домов с огороженной территорией, который расположен на берегу озера.

«Я присмотрел эту квартиру еще на этапе строительства дома. Сам забивал сваи под дом, выбирал подходящую планировку, так что знаю о ней все», - рассказал Александр Юриков.

Он отметил безопасность ЖК «Лазурный»: в огороженный двор не смогут зайти посторонние, а круглосуточное видеонаблюдение позволит жителям чувствовать себя в безопасности. Еще два плюса, по мнению Александра Юрикова, - это обустроенный двор (детские площадки, большая зеленая зона для отдыха, собственный фонтан) и вынос большей части парковки за его пределы.

Много хороших слов строитель адресовал соседям, с которыми подружился во время новоселья – праздника, организованного компанией «Термодом» для знакомства жильцов «Лазурного» друг с другом. Александр отметил, что здесь живут люди, которые бережно относятся к имуществу, с высокой культурой общения и поведения.

Близость набережной и тропы здоровья, по мнению Александра, еще одно серьезное преимущество «Лазурного».

«Летом мы с женой почти каждый день ездим там на велосипедах, сын – на роликах. А зимой здесь заливают горку, мы любим по ней кататься», - признался мужчина.

В Городе Спутнике развита инфраструктура: построены детсады, школа, детская и взрослая поликлиники, дворец водного спорта.

В завершение беседы Александр Юриков поблагодарил застройщика за то, что он создал такой яркий, интересный микрорайон, где уютно и комфортно каждому.