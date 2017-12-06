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Общество | Зареченец Илья Мурылев поборется за звание лучшего педагога России

06.12.2017|16:35
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Педагог дополнительного образования Центра детского технического творчества Заречного Илья Мурылев представляет Пензенскую область в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Он стал призером регионального этапа состязаний.

В первом туре финала 60 участников соревнуются в «Импровизированном конкурсе», проводят открытое занятие «Введение в образовательную программу» и выступают с презентацией «Мое педагогическое кредо».

Во втором туре педагоги будут участвовать в круглом столе и напишут эссе.

«Конкурс продлится до 8 декабря», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

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Гость|06.12.2017 17:36|

Мурыль, куда ты ломишься!? Самый тупой педагог.

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