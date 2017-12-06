06.12.2017 | 16:35

Педагог дополнительного образования Центра детского технического творчества Заречного Илья Мурылев представляет Пензенскую область в финале всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Он стал призером регионального этапа состязаний.

В первом туре финала 60 участников соревнуются в «Импровизированном конкурсе», проводят открытое занятие «Введение в образовательную программу» и выступают с презентацией «Мое педагогическое кредо».

Во втором туре педагоги будут участвовать в круглом столе и напишут эссе.

«Конкурс продлится до 8 декабря», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.