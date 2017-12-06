06.12.2017 | 17:05

Бассейны в образовательных учреждениях должны работать. Об этом заявил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев при посещении двух школ в среду, 6 декабря.

Так, в школе № 63 реконструкция бассейна должна завершиться к концу декабря. Здесь уже починена кровля, заменены чаша, окна, двери, кафель. Ведутся работы в душевых, раздевалках, туалетах, монтируется трубопровод.

В школе № 35 бассейн уже отремонтирован. Он оснащен современным оборудованием, системой фильтрации и очистки. Заменены шкафы, скамейки, фены для сушки волос, установлена вытяжка и приточная система вентиляции.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, бассейны реконструируются также в школах № 32, 36, 71, 77. В СОШ № 75/62 работы уже выполнены, заполняется чаша. В лицее № 2 вода сдана на анализ, с 11 декабря бассейн будет работать.

«Мы должны не просто отремонтировать бассейны; мы должны сделать их комфортными для школьников, чтобы дети, не умеющие плавать, стремились этому научиться, а умеющие - с удовольствием приходили на тренировки», - заключил Виктор Кувайцев.