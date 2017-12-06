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Общество | В пензенском Доме молодежи наградят лучших бойцов студотрядов

06.12.2017|09:26
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В среду, 6 декабря, более 400 бойцов и ветеранов студенческих отрядов и школьников соберутся в пензенском Доме молодежи на XIV областном фестивале движения.

В 15:30 в фойе здания откроется интерактивная выставка-презентация студотрядов «Сегодня строим завтра на Земле». Одновременно в пресс-зале пройдет встреча активистов с ветеранами движения.

В 16:00 состоится квест, посвященный работе пензенских студотрядов. Его пройдут кандидаты в члены движения. В 16:20 бойцы исполнят свои песни.

В 17:00 в концертном зале начнется торжественная часть, на которой студенческие отряды выступят с творческими номерами, а официальные лица произнесут поздравительные слова. Также состоится награждение лучших бойцов 2017 года.

«Будет вручена и главная награда – почетный знак «За активную работу в студенческих отрядах», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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