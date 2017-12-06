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Общество | В Пензенской области выбрали лучших инженеров 2017 года

06.12.2017|10:42
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В Пензенской области стали известны имена инженеров, признанных лучшими в 2017 году. Об этом сообщили в региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики.

Победителем в номинации «Инженер-электроник» стал ведущий специалист по автоматизированным системам управления технологическим процессом НПФ «Круг» Андрей Зенов. Вторым оказался кандидат технических наук, доцент кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» Пензенского госуниверситета Николай Горячев. На третьем месте – инженер I категории Александр Хошев, который работает в цехе микроэлектроники АО «НИИФИ».

В номинации «Инженер-программист» главный приз получил ведущий специалист научно-технического центра № 1 АО «НПП «Рубин» Василий Соков. Второе место занял ведущий инженер-программист Константин Генералов, трудящийся в НПФ «Круг». Третьим стал кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительные машины и системы» Пензенского государственного технологического университета Алексей Мартышкин.

Лучшим инженером-механиком признан заместитель главного конструктора по газозаправочной технике объединения «Компрессор» Андрей Кочемазов. Вторым в этой номинации стал ведущий инженер-технолог Игорь Мещанинов, работающий в ПО «Старт» им. М. В. Проценко. Третье место у инженера-конструктора I категории Алексея Тарасова, который трудится на том же предприятии.

Победители в каждой номинации получили по 50 000 рублей, за второе место присуждалось 30 000 рублей, за третье - 20 000.

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Гость|06.12.2017 11:14|

Все силы на производство кленового сиропа. Россия встает с локтей и колен.

Гость|06.12.2017 11:19|

Молодцы!

Гость|06.12.2017 11:21|

Кхм... лучшим трактористам, плиточникам, сварщикам по машине дают (справедливо безусловно), а лучшему инженеру - 50 т.р.? О каком технологическом рывке речь-то тогда вести?

Имя: Гость
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