06.12.2017 | 15:12

Когда на улице установится температура в районе 5-7 градусов ниже нуля, на площади Ленина в Пензе заработает бесплатный круглосуточный каток.

Рядом с ним установят пункт аренды коньков, который будет открыт с 15:00 до 20:00 со вторника по пятницу и с 10:00 до 20:00 по выходным.

«В праздничные дни, в период с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года, прокат коньков будет работать с 10:00 до 20:00 без выходных», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы. С 9 января каток и пункт с инвентарем вернутся к прежнему графику.

На площади уже установили новогоднюю елку и домик Деда Мороза.

Также здесь развернулась ярмарка с продукцией от пензенских и белорусских производителей – кондитерскими изделиями, медом, чаем, колбасой, молочными продуктами, текстилем и одеждой и обувью из шерсти. С 10 декабря в продаже появятся живые сосны и ели, а уже сейчас в палатках можно приобрести искусственные новогодние деревья.