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Общество | В Пензе определено расписание работы катка на площади Ленина

06.12.2017|15:12
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Когда на улице установится температура в районе 5-7 градусов ниже нуля, на площади Ленина в Пензе заработает бесплатный круглосуточный каток.

Рядом с ним установят пункт аренды коньков, который будет открыт с 15:00 до 20:00 со вторника по пятницу и с 10:00 до 20:00 по выходным.

«В праздничные дни, в период с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года, прокат коньков будет работать с 10:00 до 20:00 без выходных», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы. С 9 января каток и пункт с инвентарем вернутся к прежнему графику.

На площади уже установили новогоднюю елку и домик Деда Мороза.

Также здесь развернулась ярмарка с продукцией от пензенских и белорусских производителей – кондитерскими изделиями, медом, чаем, колбасой, молочными продуктами, текстилем и одеждой и обувью из шерсти. С 10 декабря в продаже появятся живые сосны и ели, а уже сейчас в палатках можно приобрести искусственные новогодние деревья.

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Гость|06.12.2017 15:18|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе на площади Ленина с 30 декабря, если позволит погода, начнет работать каток.
ну а если не позволит погода, то кто разрешит ?

Гость|06.12.2017 15:21|

У кого есть ненужные ледовые коньки, примем в подарок для сельской школы?

Гость|06.12.2017 15:38|

Вот опять каток. Только ноги расшибать на ваших катках. Кому это надо! Лучше бы палатки с дешёвой картошкой и хамсой поставили. И кашу пенсионерам раздавали бы.

Гость|06.12.2017 15:48|

А у нас уже открылся, все вверх ногами летают на обледенелых дорогах

Гость|06.12.2017 15:53|

"команду" дизель туда выгоните. Пусть хоть там покажут, на что они неспособны.

Гость|06.12.2017 16:24|

если игроков дизеля выгнать туда - их на месте решат...

Гость|06.12.2017 17:29|

За то сегодня каток без расписания,и на всех тротуарах города .

Гость|06.12.2017 17:32|

А ночью со своими коньками можно? Я может социофоб

Гость|06.12.2017 17:33|

Во-первых, расписание проката коньков,а не катка. Если каток бесплатный,то на нём круглосуточно кататься можно.

Гость|06.12.2017 17:42|

Со своими коньками кататься бесплатно?

Имя: Гость
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