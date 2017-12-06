В областной библиотеке пройдут антикоррупционные турнир и выставка

06.12.2017 | 10:14

В четверг, 7 декабря, в 12:00 в историческом здании Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (ул. Белинского, 10) состоятся сразу два события, посвященные одной теме.

Первое из них - правовой турнир «Коррупция: алгоритмы противодействия», состоящий из двух частей.

«Антикоррупционный ликбез» - теоретическая часть с представлением важных моментов нормативно-правовых актов. Командная игра «Коррупция: алгоритмы противодействия» позволит раскрыть индивидуальный потенциал участников и дать им антикоррупционные знания.

Вторым мероприятием станет презентация книжной выставки под названием «Антикоррупционный глобус: коррупция и борьба с ней в мировой истории».

«В экспозиции будут представлены книги, монографии, учебники, периодические издания, раскрывающие исторические корни, причины появления коррупции. Выделены разделы, рассматривающие теоретическое осмысление учеными-правоведами явления коррупции, современные методы и мировой опыт противодействия коррупции», - сообщается на сайте библиотеки.

В историческом корпусе библиотеки выставка пробудет один день. 8 декабря она переедет в новое здание на проспекте Строителей, 168, где будет открыта для всех желающих в электронном читальном зале на втором этаже по 15 декабря.