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Общество | В областной библиотеке пройдут антикоррупционные турнир и выставка

06.12.2017|10:14
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В четверг, 7 декабря, в 12:00 в историческом здании Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова (ул. Белинского, 10) состоятся сразу два события, посвященные одной теме.

Первое из них - правовой турнир «Коррупция: алгоритмы противодействия», состоящий из двух частей.

«Антикоррупционный ликбез» - теоретическая часть с представлением важных моментов нормативно-правовых актов. Командная игра «Коррупция: алгоритмы противодействия» позволит раскрыть индивидуальный потенциал участников и дать им антикоррупционные знания.

Вторым мероприятием станет презентация книжной выставки под названием «Антикоррупционный глобус: коррупция и борьба с ней в мировой истории».

«В экспозиции будут представлены книги, монографии, учебники, периодические издания, раскрывающие исторические корни, причины появления коррупции. Выделены разделы, рассматривающие теоретическое осмысление учеными-правоведами явления коррупции, современные методы и мировой опыт противодействия коррупции», - сообщается на сайте библиотеки.

В историческом корпусе библиотеки выставка пробудет один день. 8 декабря она переедет в новое здание на проспекте Строителей, 168, где будет открыта для всех желающих в электронном читальном зале на втором этаже по 15 декабря.

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Гость|06.12.2017 10:41|

Передвижная виселица с болтающимися ворюгами-казнокрадами - вот самая эффективная антикоррупционная выставка.

Гость|06.12.2017 10:51|

Гость писал(a):

В областной библиотеке пройдут антикоррупционные турнир и выставка
Антикоррупционный фестиваль не за горами.

Гость|06.12.2017 10:56|

Гость писал(a):

антикоррупционные турнир и выставка
Антикоррупционные чиновники, судьи и прокурокы приехали на антикоррупционных машинах посмотреть выступление антикоррупционных коллективов.

Гость|06.12.2017 11:02|

Гость писал(a):

антикоррупционные турнир и выставка
Какая прелесть!

Гость|06.12.2017 11:03|

Надо бы еще крестный ход.

Гость|06.12.2017 11:35|

Тренинги и ролевые игры с пачкой баксов будут?

Имя: Гость
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