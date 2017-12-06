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Общество | В 2017 году в Пензенской области 182 человека отравились алкоголем

06.12.2017|10:33
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В среду, 6 декабря, в правительстве Пензенской области состоялось совещание, посвященное старту в регионе месячника по борьбе с нелегальным оборотом спиртосодержащей продукции.

Месячник проходит с 5 декабря по 5 января. Его курирует заместитель регионального правительства Юрий Денисов.

«Цель - нанести максимальный урон тем, кто занимается таким бизнесом, и уменьшить количество пьющих людей и потребление алкоголя на душу населения. Мы все должны бороться за то, чтобы количество людей непьющих или пьющих только по праздникам, было как можно больше», - обозначил задачу Юрий Денисов.

Он напомнил события, произошедшие в Кузнецке в ноябре 2016 года, когда от суррогатного алкоголя погибли 5 человек, еще 12 серьезно пострадали.

За 2017 год в регионе было зарегистрировано 182 случая отравления.

«Алкоголизм - это бич нашего времени, проблема, которая требует комплексного подхода. УМВД изымает много контрафактного алкоголя, но пока этого недостаточно. От того, как будут работать все, зависит здоровье нашего населения», - отметил Денисов.

По его мнению, есть несколько путей решения проблемы. Прежде всего это пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Ею в первую очередь должны заниматься родители, потом чиновники и органы власти.

Также зампред заявил, что руководителям правоохранительных структур стоит теснее работать с общественностью для выявления точек распространения контрафактного алкоголя.

«Говорят, людей нельзя пугать. Но мы должны рассказывать о вреде алкоголизма. Человек превращается в овощ, который только и ищет, как найти и употребить алкоголь», - отметил Денисов.

Зампред призвал усилить работу с неблагополучными семьями и чаще проводить рейды по точкам, где продают спиртное.

В течение месячника будет работать круглосуточный телефон горячей линии 30-64-03, по которому можно рассказать о фактах нелегальной продажи алкоголя. «Будут отработаны все сообщения и приняты меры», - заверил Юрий Денисов.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|06.12.2017 10:59|

Сколько отравилось ОВами из Леонидовки?

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