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Общество | У экс-главы администрации Спасска нет денег, чтобы оплатить штраф за взятку

06.12.2017|15:50
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Суд отказал бывшему главе администрации Спасска, который просил о рассрочке по оплате назначенного ему штрафа. Мужчина хотел выплатить 500 000 рублей в течение двух лет, каждый месяц отдавая по 20 834 рубля. Свою просьбу он объяснил тем, что попал в трудное финансовое положение из-за отсутствия работы.

Суд установил, что экс-глава администрации пока не сделал ни одного взноса в счет погашения штрафа.

«Сведений о предпринятых мерах по трудоустройству, регистрации в качестве безработного, отсутствии имущества, за счет которого можно уплатить штраф, осужденный суду не представил. Временное отсутствие работы не может являться основанием для предоставления рассрочки исполнения приговора», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Ходатайство осужденного оставлено без удовлетворения. Постановление в законную силу не вступило.

Чиновнику назначили штраф за взятку в размере 70 000 рублей, полученную им в декабре 2013 года. Деньги представителю администрации дали за бездействие в отношении ненадлежащего подрядчика по муниципальному контракту на выполнение ремонта дорог в Спасске.

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Гость|06.12.2017 16:04|

пятёрочку общего режима и деньги будут через час. на выбор. или или.

Гость|06.12.2017 16:05|

Что тут скажешь. Бедненький. Денег у него нет нет. Поэтому и на работу не устраивается.

Гость|06.12.2017 16:06|

А как фамилия сего товарисча? Опять тайна, журнашлюшки пензаинформовские?

Имя: Гость
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