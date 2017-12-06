06.12.2017 | 15:50

Суд отказал бывшему главе администрации Спасска, который просил о рассрочке по оплате назначенного ему штрафа. Мужчина хотел выплатить 500 000 рублей в течение двух лет, каждый месяц отдавая по 20 834 рубля. Свою просьбу он объяснил тем, что попал в трудное финансовое положение из-за отсутствия работы.

Суд установил, что экс-глава администрации пока не сделал ни одного взноса в счет погашения штрафа.

«Сведений о предпринятых мерах по трудоустройству, регистрации в качестве безработного, отсутствии имущества, за счет которого можно уплатить штраф, осужденный суду не представил. Временное отсутствие работы не может являться основанием для предоставления рассрочки исполнения приговора», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

Ходатайство осужденного оставлено без удовлетворения. Постановление в законную силу не вступило.

Чиновнику назначили штраф за взятку в размере 70 000 рублей, полученную им в декабре 2013 года. Деньги представителю администрации дали за бездействие в отношении ненадлежащего подрядчика по муниципальному контракту на выполнение ремонта дорог в Спасске.