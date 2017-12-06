Пензенское информационное агентство|18+|Среда|6 дек 2017|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.71  |  $  58.93
 

Общество | Пензенцы привезли с всероссийского этапа «Абилимпикса» 5 медалей

06.12.2017|14:33
Печать

Представители Пензенской области завоевали пять медалей различного достоинства на Третьем национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. Конкурс «Абилимпикс» собрал в столице свыше 900 победителей региональных этапов из 75 субъектов РФ. Семеро студентов колледжей и два молодых специалиста получили право защищать честь Сурского края.

Компетенция «Медицинский и лабораторный анализ» была представлена впервые. Пензенцы в ней взяли сразу две награды: Надежда Евдокимова стала первой, а Анна Гофман - третьей.

«Экспресс-диагностика была представлена по микробиологическим методам исследования: приготовление дезинфицирующего раствора и санитарно-гигиенические исследования микропараметров воздушной среды в помещении. Ребята справились с поставленной задачей», - отметила эксперт чемпионата «Абилимпикс» Марина Пономарева.

Кроме того, Сардар Ишмухамедов стал вторым в дисциплине «Дизайн персонажей и анимация». В компетенции «Зубной техник» признан лучшим Сергей Раковский, а Руслан Султанов занял третье место.

По словам участников «Абилимпикса», для достижения результата пришлось применить все свои знания.

«Для меня участие в этом конкурсе стало первым. Я была очень счастлива, что попала в Москву, борьба была очень серьезной. В прошлом я участвовала и в других конкурсах, и опыт был как бы больше. Спасибо преподавателям!» - поделилась призер чемпионата Анна Гофман.

В Законодательном собрании Пензенской области все победители и призеры чемпионата профессионального мастерства были удостоены благодарностей и памятных подарков.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!