06.12.2017 | 14:33

Представители Пензенской области завоевали пять медалей различного достоинства на Третьем национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. Конкурс «Абилимпикс» собрал в столице свыше 900 победителей региональных этапов из 75 субъектов РФ. Семеро студентов колледжей и два молодых специалиста получили право защищать честь Сурского края.

Компетенция «Медицинский и лабораторный анализ» была представлена впервые. Пензенцы в ней взяли сразу две награды: Надежда Евдокимова стала первой, а Анна Гофман - третьей.

«Экспресс-диагностика была представлена по микробиологическим методам исследования: приготовление дезинфицирующего раствора и санитарно-гигиенические исследования микропараметров воздушной среды в помещении. Ребята справились с поставленной задачей», - отметила эксперт чемпионата «Абилимпикс» Марина Пономарева.

Кроме того, Сардар Ишмухамедов стал вторым в дисциплине «Дизайн персонажей и анимация». В компетенции «Зубной техник» признан лучшим Сергей Раковский, а Руслан Султанов занял третье место.

По словам участников «Абилимпикса», для достижения результата пришлось применить все свои знания.

«Для меня участие в этом конкурсе стало первым. Я была очень счастлива, что попала в Москву, борьба была очень серьезной. В прошлом я участвовала и в других конкурсах, и опыт был как бы больше. Спасибо преподавателям!» - поделилась призер чемпионата Анна Гофман.

В Законодательном собрании Пензенской области все победители и призеры чемпионата профессионального мастерства были удостоены благодарностей и памятных подарков.