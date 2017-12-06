06.12.2017 | 16:14

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» обращается к неравнодушным пензенцам с просьбой оказать помощь 8-летнему Тимофею Николину.

Ребенок родился недоношенным, не мог самостоятельно дышать. В полтора месяца он перенес операцию на обоих глазах. Ее провели калужские врачи, которые наблюдали мальчика до трехлетнего возраста.

С 2011 года Тимофей не раз проходил курсы лечения и реабилитации как в Пензе, так и в других городах: Москве, Анапе, Санкт-Петербурге - и в Курганской области. Он начал сидеть, говорить, ползать, но на ноги так и не встал.

В 2015 году мальчик перенес операцию на мышцах ног. Небольшие положительные результаты были заметны, но мечта жизнерадостного, ласкового и общительного Тимофея ходить самостоятельно и играть со сверстниками так и не сбылась.

А мальчишки во дворе, бывает, дразнят мальчика - дескать, такой большой, а все в коляске ездишь. Поэтому маме всегда приходится быть рядом с сыном, пока папа зарабатывает деньги. А вот в школе Тим чувствует себя гораздо комфортнее, одноклассники относятся к нему с пониманием, а сам он каждый день узнает что-то новое.

Родители сделали очень многое, чтобы улучшить здоровье Тима. Они верят: осталось приложить еще немного усилий - и их сын сделает свой первый шаг. Но для этого у семьи не хватает средств.

Сейчас Тимофею требуется реабилитация в санатории «Анапа», ее стоимость составляет 90 100 руб.

Фонд «Караван добрых дел» просит отозваться на беду мальчика и его родителей и помочь Тиму встать на ноги.

«Все желающие оказать содействие таким детям, а также те, кому необходима помощь, могут обратиться в благотворительный фонд «Караван добрых дел» по телефону 8-937-416-82-42 или по e-mail fonddobro@inbox.ru», - говорит председатель правления фонда Ольга Чистякова.