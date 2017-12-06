06.12.2017 | 15:12

В Пензе на площади Ленина с 30 декабря, если позволит погода, начнет работать каток.

До 9 января покататься на коньках можно будет с 10:00 до 20:00. С 9 января график изменится: со вторника по пятницу выйти на лед можно будет с 15:00 до 20:00. Расписание для выходных дней останется прежним – с 10:00 до 20:00.

«Вход на центральный городской ледовый каток бесплатный», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Рядом будет работать пункт проката коньков.

На площади уже установили новогоднюю елку и домик Деда Мороза.

Также здесь развернулась ярмарка с продукцией от пензенских и белорусских производителей – кондитерскими изделиями, медом, чаем, колбасой, молочными продуктами, текстилем и одеждой и обувью из шерсти. С 10 декабря в продаже появятся живые сосны и ели, а уже сейчас в палатках можно приобрести искусственные новогодние деревья.