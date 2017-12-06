06.12.2017 | 11:04

19-летней жительнице Заречного выделят жилое помещение. Отец и мать девушки лишены родительских прав, с малолетнего возраста она воспитывалась бабушкой и своего жилья не имела.

Чтобы восстановить нарушенное право сироты на квадратные метры, прокурор Заречного обратился в суд с иском к городской администрации.

Он заявил о необходимости предоставить девушке благоустроенное помещение, которое соответствовало бы санитарным и техническим нормам.

«Зареченским городским судом требования прокурора полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.