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Общество | 19-летняя сирота из Заречного получит квартиру после обращения в суд

06.12.2017|11:04
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19-летней жительнице Заречного выделят жилое помещение. Отец и мать девушки лишены родительских прав, с малолетнего возраста она воспитывалась бабушкой и своего жилья не имела.

Чтобы восстановить нарушенное право сироты на квадратные метры, прокурор Заречного обратился в суд с иском к городской администрации.

Он заявил о необходимости предоставить девушке благоустроенное помещение, которое соответствовало бы санитарным и техническим нормам.

«Зареченским городским судом требования прокурора полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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