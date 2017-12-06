19-летней жительнице Заречного выделят жилое помещение. Отец и мать девушки лишены родительских прав, с малолетнего возраста она воспитывалась бабушкой и своего жилья не имела.
Чтобы восстановить нарушенное право сироты на квадратные метры, прокурор Заречного обратился в суд с иском к городской администрации.
Он заявил о необходимости предоставить девушке благоустроенное помещение, которое соответствовало бы санитарным и техническим нормам.
«Зареченским городским судом требования прокурора полностью удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.