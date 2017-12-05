05.12.2017 | 14:23

Дом № 26 на улице Володарского хоть и подлежит сносу, но демонтировать его не торопятся.

Дело в том, что не все еще переехали отсюда, хотя в то, что здесь по-прежнему кто-то живет, не верится: разбитые окна, снесенные двери. Тем не менее в мэрии сообщили, что в доме числятся собственники, причем не все они родственники.

О непростой ситуации журналистам «Службы 11» рассказывали в прошлом году.

«В квартире площадью 21 квадратный метр четыре собственника, у каждого их них соответствующие права на расселяемую долю в этом помещении. У администрации нет оснований предоставлять им четыре квартиры», - обозначил начальник отдела администрации города Пензы Михаил Резницкий.

Чиновник предлагал два выхода. Первый вариант - поменять одну жилплощадь на другую в новостройке, а собственники уже между собой должны договориться, кто выкупает оставшиеся доли, или они по-прежнему числятся все вместе. Второй - предоставление денежной выплаты, а это по приблизительной оценке 600 тысяч рублей суммарно. Но даже на всю эту сумму не купишь и одну квартиру.

В прошлом году съемочной группе «Службы 11» удалось выслушать и семью, которая из-за обстоятельств оказалась в сложной ситуации. С Еленой Викторовной тут остались взрослый родной сын, 10-летний приемный и мать-пенсионерка. Они лишились дома и участка в Междуречье.

«За долги брата мы оказались здесь, а мама вообще прописана в Ленино. Когда мы пошли оформлять документы на право собственности своего жилья, мне выдали свидетельство только на одну восьмую этой квартиры. Никого не было, никто за все это время не приходил, но как только услышали, что дом расселяется, появились дольщики», - рассказала тогда собственница Елена Викторовна.

Прохожие об этой истории ничего не знают. Они смотрят на развалины и мечтают о том, чтобы центр Пензы сохранил свой исторический облик.

«Вон как те дома хорошо отделаны! Улица ведь старинная, я считаю, что нужно это отремонтировать, если, конечно такое возможно. Нужно все проверить хорошо, чтобы ничего на голову людям не упало. Я за реставрацию», - высказалась пензячка.

Но судьба этого строения определена - его снесут, вопрос только времени. А пока прохожие продолжают проходить мимо разрушающегося, но жилого дома.