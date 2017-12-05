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Общество | В Пензе в школе № 60 на 2 часа отключили электричество за неуплату

05.12.2017|15:32
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4 декабря около 16:00 во втором корпусе школы № 60 отключили электричество. В это время уроки уже закончились, но должны были работать спортивные секции и курсы по подготовке малышей к школе. Детей отправили по домам. И дело вовсе не в аварии на линии.

«Стояла машина. Сказали, что отключили за неуплату», - рассказала одна из родительниц.

«Это же не частная лавочка, где печенья пекут - они не заплатили, и им отключили свет. Это же школа! Мы шли по такой погоде, здесь частный сектор, мы шли пешком с маленькими детьми. Здесь детский сад, родителям позвонили, попросили забрать детей - дети сидят без света в темноте», - посетовала еще одна пензячка.

Такая неожиданность, как внезапная темнота, оказалась малышам только в радость. Пребывание в саду хоть и выбилось из графика, но стало необычным и даже несколько мистическим.

«Воспитатели их развлекают, песенки им поют. В кружок сели, свечку зажгли», - отметила мама одного из малышей.

Когда все разошлись по домам, к школе подъехали сотрудники МУП «Горэлектросеть» и быстро дали свет. Видимо, энергетикам вернули долги. Учебное заведение находилось в темноте два часа.

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Гость|05.12.2017 18:41|

Во всех школах долги за коммуналку

Гость|05.12.2017 18:47|

Как государство может отключать государственный объект ? Тем более детское учреждение ? Прокуратура , займитесь этими уродами !

РАБОТАЙТЕ , БРАТЬЯ !

Имя: Гость
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