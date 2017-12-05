05.12.2017 | 12:05

В ДК им. Дзержинского в Пензе не будет новогодних елок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра Виталий Соколов.

«По поводу ДК им. Дзержинского: передадут церкви, не передадут - вопрос по-прежнему не до конца ясный, но, поскольку он никому еще не передан, обратите, пожалуйста, внимание на то, что творит пока еще действующий директор ДК гражданин Сердцев А. П.: впервые за всю историю Дворца он запретил проведение новогодних елок, которые всегда проводились там театральной студией «Росток» и проходили на достойном уровне (той самой студией «Росток», о которой всегда помнит ее питомец Антон Макарский, как мы видели в программе «Малая земля» на НТВ)», - написал Виталий Соколов.

В ДК им. Дзержинского подтвердили, что елки в этом году проводиться не будут, но причину не назвали.

В июле 2017 года появилась информация о том, что в Пензе готовятся документы по передаче Дворца культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви.

«В ближайшее время после согласования различных формальностей здание перейдет в ведение епархии. Мы не собираемся оттуда никого выгонять, пусть работают и кружки, и студии», - заявил владыка Серафим.

В начале августа пензенцы провели пикет, протестуя против передачи ДК епархии. «Епархия говорит о том, что все останется по-прежнему, но мы не доверяем. Мы боимся, что кружки будут закрыты, а персонал сокращен», - пояснила участница пикета.

Несмотря на многократные заверения и представителей исполнителей власти, и духовенства, что никакие творческие коллективы не пострадают, акции протеста продолжаются - их регулярно устраивают в сквере Дзержинского. Еще одна состоялась в ноябре.

Изначально в здании ДК располагалась Богоявленская церковь, построенная в 1874 году. Строение передали железнодорожникам уже в советские годы - в 1923-м.

В декабре 2010-го там создали приход Богоявленской церкви. Осенью 2013 года верующим передали одну из комнат ДК, в которой с декабря 2014-го был обустроен алтарь и начались регулярные богослужения.