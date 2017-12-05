Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|5 дек 2017|12:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.63  |  $  58.69
 

Общество | В Пензе в ДК им. Дзержинского не будут проводиться новогодние елки

05.12.2017|12:05
Печать

В ДК им. Дзержинского в Пензе не будет новогодних елок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра Виталий Соколов.

«По поводу ДК им. Дзержинского: передадут церкви, не передадут - вопрос по-прежнему не до конца ясный, но, поскольку он никому еще не передан, обратите, пожалуйста, внимание на то, что творит пока еще действующий директор ДК гражданин Сердцев А. П.: впервые за всю историю Дворца он запретил проведение новогодних елок, которые всегда проводились там театральной студией «Росток» и проходили на достойном уровне (той самой студией «Росток», о которой всегда помнит ее питомец Антон Макарский, как мы видели в программе «Малая земля» на НТВ)», - написал Виталий Соколов.

В ДК им. Дзержинского подтвердили, что елки в этом году проводиться не будут, но причину не назвали.

В июле 2017 года появилась информация о том, что в Пензе готовятся документы по передаче Дворца культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского в ведение Русской православной церкви.

«В ближайшее время после согласования различных формальностей здание перейдет в ведение епархии. Мы не собираемся оттуда никого выгонять, пусть работают и кружки, и студии», - заявил владыка Серафим.

В начале августа пензенцы провели пикет, протестуя против передачи ДК епархии. «Епархия говорит о том, что все останется по-прежнему, но мы не доверяем. Мы боимся, что кружки будут закрыты, а персонал сокращен», - пояснила участница пикета.

Несмотря на многократные заверения и представителей исполнителей власти, и духовенства, что никакие творческие коллективы не пострадают, акции протеста продолжаются - их регулярно устраивают в сквере Дзержинского. Еще одна состоялась в ноябре.

Изначально в здании ДК располагалась Богоявленская церковь, построенная в 1874 году. Строение передали железнодорожникам уже в советские годы - в 1923-м.

В декабре 2010-го там создали приход Богоявленской церкви. Осенью 2013 года верующим передали одну из комнат ДК, в которой с декабря 2014-го был обустроен алтарь и начались регулярные богослужения.

0
0
0
0
 
Гость|05.12.2017 12:30|

ЖАДНОСТЬ ПОПОВ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ. А ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ ВЫКИНУТ НА СВАЛКУ? ИЛИ БУДЕТ СТОЯТЬ НА ПРОТИВ ПРИХОДА. ПОГРАНЦЫ !!! ВЫ ГДЕ.

Гость|05.12.2017 12:33|

Кто б сомневался...

Гость|05.12.2017 12:44|

Необходимо обратиться к известному депутату, это его округ, он поможет.

Гость|05.12.2017 12:50|

Гость писал(a):

!!! ВЫ ГДЕ.
Имущество хозяев сторожат. Их день - 28 мая. )))))))))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!