05.12.2017 | 09:51

С 5 по 8 декабря погодные условия в Пензенского области осложнятся: по региону пройдет атмосферный фронт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Во второй половине вторника, 5 декабря, осадки перейдут в мокрый снег, и столбик термометра опустится до -2...-4 °С. При этом на дорогах может образоваться сильная гололедица.

В среду, 6 декабря, сохранится небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -2...-7 °С, днем 0...-5 °С.

7 декабря ожидается снег, временами сильный. Вместе с осадками усилится и мороз: ночью до -5...-10 °С, днем до -1...-6 °С.

8 декабря осадки ослабеют, а температура воздуха останется в прежних отрицательных пределах.

Информацию о коммунальных авариях, случаях отключения ресурсов, недостатках на дорогах и в пешеходных зонах жители областного центра могут сообщить или получить по телефонам экстренных служб, указанных на сайте администрации города в разделе «Жителям/телефоны экстренных служб», а также в ЕДДС г. Пензы по телефонам: 63-10-03, 63-10-04, 63-10-05, 63-10-06, 63-10-07 или 05.