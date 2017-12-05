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Общество | В Пензе ожидается похолодание и снегопад

05.12.2017|09:51
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С 5 по 8 декабря погодные условия в Пензенского области осложнятся: по региону пройдет атмосферный фронт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пензы со ссылкой на региональный гидрометеоцентр.

Во второй половине вторника, 5 декабря, осадки перейдут в мокрый снег, и столбик термометра опустится до -2...-4 °С. При этом на дорогах может образоваться сильная гололедица.

В среду, 6 декабря, сохранится небольшой и умеренный снег. Температура воздуха ночью -2...-7 °С, днем 0...-5 °С.

7 декабря ожидается снег, временами сильный. Вместе с осадками усилится и мороз: ночью до -5...-10 °С, днем до -1...-6 °С.

8 декабря осадки ослабеют, а температура воздуха останется в прежних отрицательных пределах.

Информацию о коммунальных авариях, случаях отключения ресурсов, недостатках на дорогах и в пешеходных зонах жители областного центра могут сообщить или получить по телефонам экстренных служб, указанных на сайте администрации города в разделе «Жителям/телефоны экстренных служб», а также в ЕДДС г. Пензы по телефонам: 63-10-03, 63-10-04, 63-10-05, 63-10-06, 63-10-07 или 05.

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Гость|05.12.2017 10:48|

Зима

Гость|05.12.2017 11:14|

Наконец то!!!)))

Гость|05.12.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

усилится и мороз: ночью до -5...-10 °С, днем до -1...-6 °С.
Дааа... "крутой"мороз) Вот бы побыстрее минус 15-25 было!

Гость|05.12.2017 11:18|

Декабрь, и такая неожиданность. Нате вам - мороз. Вроде не должно.

Имя: Гость
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