05.12.2017 | 18:07

Сразу в двух районах Пензы, в Железнодорожном и Ленинском, произошли аварии. Без тепла остались 92 многоквартирных жилых дома, 6 детских садов и 6 школы.

Директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александр Суслов лично организовывал работу ремонтных бригад, чтобы как можно быстрее подать тепло в пензенские многоэтажки.

Аварийная точка на ул. Герцена совсем не далеко от места, где в январе 2017 года после гидравлического удара и обрушения кровли на ТЭЦ-1 разорвало трубу.

А на улице Коммунистической произошел разрыв теплотрассы.

«Мы переподключили большую часть потребителей на другую тепломагистраль, тем самым восстановили теплоснабжение в 28 жилых домах», - сообщил и. о. технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов.

«Работы ведутся непрерывно. Температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам. На месте утечки работает шесть специализированных бригад», - доложил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Ситуация находится на контроле. На сайте главного управления МЧС размещена памятка выживания в условиях отключения централизованного отопления.

Рекомендации для замерзающих гласят: оставаясь в помещении, наденьте два тонких шерстяных свитера (это лучше, чем один толстый) и не забудьте про шапку, ведь через голову теряется 30% тепла. Приготовьте себе горячее питье в термосе, теплую пищу. Так же рекомендуется завесить окно теплым одеялом, оставив небольшую щель для дневного света. Пользоваться этими советами или нет - решать горожанам.

Как сообщили в ПАО «Т Плюс», потепления в квартирах стоит ждать в ночь со вторника 5 декабря на среду 6 декабря.