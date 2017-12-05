05.12.2017 | 16:15

Мэр Кузнецка Сергей Златогорский предложил закрепить водоемы за расположенными поблизости предприятиями. С такой инициативой он выступил на очередном оперативном совещании в администрации города во вторник, 5 декабря.

Представители организаций должны будут следить за тем, чтобы школьники не приближались к водоемам.

«Управлению образования Сергей Златогорский поручил усилить контроль за досугом детей с привлечением родительского патруля», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

1 декабря 28-летний кузнечанин спас тонувшего ребенка. ЧП случилось на притоке реки Труев. 10-летняя школьница по шею находилась в воде, периодически исчезая под ней. Мужчина вытащил ее, доставил девочку в теплое помещение поблизости и вызвал скорую.