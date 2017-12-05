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Общество | В Кузнецке водоемы закрепят за ближайшими предприятиями

05.12.2017|16:15
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Мэр Кузнецка Сергей Златогорский предложил закрепить водоемы за расположенными поблизости предприятиями. С такой инициативой он выступил на очередном оперативном совещании в администрации города во вторник, 5 декабря.

Представители организаций должны будут следить за тем, чтобы школьники не приближались к водоемам.

«Управлению образования Сергей Златогорский поручил усилить контроль за досугом детей с привлечением родительского патруля», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

1 декабря 28-летний кузнечанин спас тонувшего ребенка. ЧП случилось на притоке реки Труев. 10-летняя школьница по шею находилась в воде, периодически исчезая под ней. Мужчина вытащил ее, доставил девочку в теплое помещение поблизости и вызвал скорую.

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Гость|05.12.2017 16:40|

Да и Пензе пора закрепить постоянно МЧС или предприятия очень много ребятишек лазит по тонкому льду на пруду у : горбольницы и ст. Арбеково за линией.

Гость|05.12.2017 17:11|

Предприятия ликвидировали. За кем закреплять?

Имя: Гость
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