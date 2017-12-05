05.12.2017 | 11:18

В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвели итоги экологической акции «Чистый берег», которая по традиции проходила в регионе с апреля по ноябрь.

В «Чистом береге - 2017» приняли участие более двух тысяч школьников Колышлейского, Малосердобинского, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского районов. Они собрали и вывезли бытовой мусор и валежник с берегов Суры, Керки, Илима, Мокши, Няньги, Вязовки, Медоевки и других рек и озер.

«Были приведены в порядок и облагорожены территории прудов и родников, высажены саженцы деревьев и кустарников для закрепления берегов рек и краев оврагов. Кроме того, размещены информационные щиты, призывающие жителей к охране окружающей среды. Площадь убранной территории составила 210 639 кв. м», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.