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Общество | Участники акции очистили 210 тысяч кв. м территорий у водоемов

05.12.2017|11:18
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В Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области подвели итоги экологической акции «Чистый берег», которая по традиции проходила в регионе с апреля по ноябрь.

В «Чистом береге - 2017» приняли участие более двух тысяч школьников Колышлейского, Малосердобинского, Мокшанского, Неверкинского, Пензенского районов. Они собрали и вывезли бытовой мусор и валежник с берегов Суры, Керки, Илима, Мокши, Няньги, Вязовки, Медоевки и других рек и озер.

«Были приведены в порядок и облагорожены территории прудов и родников, высажены саженцы деревьев и кустарников для закрепления берегов рек и краев оврагов. Кроме того, размещены информационные щиты, призывающие жителей к охране окружающей среды. Площадь убранной территории составила 210 639 кв. м», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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