05.12.2017 | 15:41

В Пензе на площади Ленина организована новогодняя ярмарка товаров от пензенских и белорусских производителей.

С 1 декабря по 10 января жители и гости города могут приобрести сердобский трикотаж, белорусский текстиль, изделия и обувь из шерсти, а также мужскую, женскую и детскую одежду.

В палатках реализуют местные кондитерские изделия, бессоновский и сердобский мед и другие продукты пчеловодства, иссинский чай, колбасы и молочные продукты из Беларуси.

Также на ярмарке уже продают искусственные новогодние деревья, елочные украшения и игрушки, сувенирную и подарочную продукцию.

«С 10 декабря будет организована продажа живых сосен и елей, а также горячих напитков и блюд», - сообщили в пресс-службе администрации города Пензы.