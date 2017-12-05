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Общество | На площади Ленина можно купить сердобский мед и белорусскую колбасу

05.12.2017|15:41
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В Пензе на площади Ленина организована новогодняя ярмарка товаров от пензенских и белорусских производителей.

С 1 декабря по 10 января жители и гости города могут приобрести сердобский трикотаж, белорусский текстиль, изделия и обувь из шерсти, а также мужскую, женскую и детскую одежду.

В палатках реализуют местные кондитерские изделия, бессоновский и сердобский мед и другие продукты пчеловодства, иссинский чай, колбасы и молочные продукты из Беларуси.

Также на ярмарке уже продают искусственные новогодние деревья, елочные украшения и игрушки, сувенирную и подарочную продукцию.

«С 10 декабря будет организована продажа живых сосен и елей, а также горячих напитков и блюд», - сообщили в пресс-службе администрации города Пензы.

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Гость|05.12.2017 16:08|

какое позорище...организовали бы ярмарку по образцу городов Европы с красивыми деревянными домиками, гирляндами, фастфудом всяким, чаем, кофе, глинтвейном... а то, что стоит на площади - уродство

Гость|05.12.2017 16:15|

симпотные весёлые домики. все одинаковые, красненькие. Не выглядят сумасбродно. Опять вам плохо.

Гость|05.12.2017 16:23|

Гость писал(a):

организовали бы ярмарку по образцу городов Европы

Дружок, может тебе в европу свалить, а? Красна изба не углами, а пирогами. это наше и мы свое на европейское не променяем.

Гость|05.12.2017 16:26|

penzainform.ru писал(a):

молочные продукты из Беларуси.
Эти продукты дешевле наших или как?

Гость|05.12.2017 16:26|

Гость писал(a):

какое позорище...организовали бы ярмарку по образцу городов Европы с красивыми деревянными домиками, гирляндами, фастфудом всяким, чаем, кофе, глинтвейном... а то, что стоит на площади - уродство
Дебильный вывод

Гость|05.12.2017 16:27|

Гость писал(a):

это наше говно и мы свое на европейское не променяем.

Гость|05.12.2017 16:29|

Мордва вечно недовольна..Чтоб благое не задумывалось-идет нытье!

Гость|05.12.2017 16:29|

Белорусская колбаса из южноамериканского мяса,белорусского крахмала,польской сои и российской целлюлозы.Так вроде своё такое же,только крахмал свой.

Гость|05.12.2017 16:35|

Сделайте настоящую рождественскую ярмарку!!! Елочные игрушки и т.п. , зачем хорошую идею испортили

Гость|05.12.2017 16:36|

Гость писал(a):

это наше говно и мы свое на европейское не променяем.

Извращенец гавенный, ты уже попросил за предательство печенек у госдепа? Наше, это не значит плохое. у нас есть трудности и мы их решаем сами в отличии от тебя и не ноем и не заглядываемся кто там живет за границей. Мы строим свою жизнь. Живем её, здесь и сейчас в отличии от тебя облизывающегося на чужой каравай, а на чужой каравай рот не очень разевай.

Гость|05.12.2017 16:38|

Гость писал(a):

Сделайте настоящую рождественскую ярмарку!!!
А кому она нужна? Судя по комментариям и такая сойдет.

Гость|05.12.2017 16:39|

Гость писал(a):

Сделайте настоящую рождественскую ярмарку!!!

Вам игрушек не хватает? Видимо в детстве не наигрался, было трудное детство.

Гость|05.12.2017 16:40|

А мне заголовок понравился. Прям изголодались все , колбасу хотят.

Гость|05.12.2017 16:41|

Гость писал(a):

у нас есть трудности и мы их решаем сами в отличии от тебя и не ноем и не заглядываемся кто там живет за границей
И много уже получилось решить? :) Медицина, образование, наука, инженерия?

Гость|05.12.2017 16:47|

Своей что ли не хватает, лукашенковской захотелось... кругом одни не патриоты.

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Имя: Гость
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