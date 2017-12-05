05.12.2017 | 15:19

Не так-то просто пробраться к дому № 3 на проспекте Строителей. Глубокая и широкая яма расположилась прямо на дороге, по которой и пешеходы передвигаются, и ездят автомобилисты. Ситуацию усугубляют люки, один из которых торчит выше выбитого покрытия, другой загорожен.

Такая картина тут не один месяц - это подтвердили все местные жители. А вот относительно причин проблемы мнения разошлись.

«Это здесь очень давно. Мне кажется, она сама тут образовалась со временем», - отметила одна их прохожих.

«Копали, тут постоянно что-то копают. Потом закапывают, но не асфальтируют. Нет порядка, нет хозяев. Подвески, наверное, на машинах здесь бьют», - предположила другая пенсионерка.

Сами водители признались, что без особой надобности стараются сюда не заезжать.

«Я здесь нечасто езжу. Сейчас придется, буду объезжать вкруг», - рассказал автомобилист.