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Общество | Автомобилистам приходится объезжать огромную яму на пр. Строителей

05.12.2017|15:19
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Не так-то просто пробраться к дому № 3 на проспекте Строителей. Глубокая и широкая яма расположилась прямо на дороге, по которой и пешеходы передвигаются, и ездят автомобилисты. Ситуацию усугубляют люки, один из которых торчит выше выбитого покрытия, другой загорожен.

Такая картина тут не один месяц - это подтвердили все местные жители. А вот относительно причин проблемы мнения разошлись.

«Это здесь очень давно. Мне кажется, она сама тут образовалась со временем», - отметила одна их прохожих.

«Копали, тут постоянно что-то копают. Потом закапывают, но не асфальтируют. Нет порядка, нет хозяев. Подвески, наверное, на машинах здесь бьют», - предположила другая пенсионерка.

Сами водители признались, что без особой надобности стараются сюда не заезжать.

«Я здесь нечасто езжу. Сейчас придется, буду объезжать вкруг», - рассказал автомобилист.

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