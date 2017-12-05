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Общество | 6 декабря выпускники пензенских школ напишут итоговые сочинения

05.12.2017|17:17
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В среду, 6 декабря, российские выпускники напишут итоговые сочинения и изложения по русскому языку.

В Пензенской области зарегистрировано 5 263 участника испытаний, из них 21 – студенты колледжей. Итоговое сочинение будут писать 5 113 выпускников, изложение – 150. Зафиксировать свои мысли на бумаге они должны будут за 3 часа 55 минут.

Учащиеся, не написавшие сочинение или изложение, к государственной итоговой аттестации допущены не будут.

Работы оценят по системе «зачет/незачет». В том случае, если выполнение задания зачтено не будет, повторно его можно будет написать 7 февраля или 16 мая 2018 года.

«Выпускники прошлых лет и лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, пишут итоговое сочинение по желанию», - сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Темы сочинения выложат на официальном информационном портале ЕГЭ за 15 минут до его проведения.

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