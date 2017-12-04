04.12.2017 | 16:07

9 декабря, в День Героев Отечества, жители Пензенской области смогут проверить свои знания по истории страны.

У них будет 40 минут, чтобы ответить на 40 вопросов теста, составленного учеными из МГУ.

В регионе будут работать более 80 площадок.

Жителям Пензы диктант можно написать в Доме молодежи, государственном технологическом университете, школах № 69 и 77, лицее № 2, а также Пензенской духовной семинарии. Вход свободный, начало регистрации в 10:30, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также задания будут доступны онлайн с 11:00 9 декабря на сайте проекта кдгр.рф.

Тест проводится в пятый раз. За это время в нем приняли участие более 8 000 жителей Пензенской области.

«В этот раз акция проводится в День Героев Отечества. Это дополнительная возможность для каждого жителя не только проверить свои знания, но и открыть для себя что-то новое из истории страны, еще раз вспомнить подвиги героев, судьбоносные события. Приглашаем жителей и гостей региона принять участие в масштабной акции», - заявила региональный координатор проекта Наталья Левина.