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Общество | Жители Пензенской области могут написать тест по истории Отечества

04.12.2017|16:07
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9 декабря, в День Героев Отечества, жители Пензенской области смогут проверить свои знания по истории страны.

У них будет 40 минут, чтобы ответить на 40 вопросов теста, составленного учеными из МГУ.

В регионе будут работать более 80 площадок.

Жителям Пензы диктант можно написать в Доме молодежи, государственном технологическом университете, школах № 69 и 77, лицее № 2, а также Пензенской духовной семинарии. Вход свободный, начало регистрации в 10:30, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также задания будут доступны онлайн с 11:00 9 декабря на сайте проекта кдгр.рф.

Тест проводится в пятый раз. За это время в нем приняли участие более 8 000 жителей Пензенской области.

«В этот раз акция проводится в День Героев Отечества. Это дополнительная возможность для каждого жителя не только проверить свои знания, но и открыть для себя что-то новое из истории страны, еще раз вспомнить подвиги героев, судьбоносные события. Приглашаем жителей и гостей региона принять участие в масштабной акции», - заявила региональный координатор проекта Наталья Левина.

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Гость|04.12.2017 16:20|

penzainform.ru писал(a):

У них будет 40 минут, чтобы ответить на 40 вопросов теста, составленного учеными из МГУ.

говорить правду или по учебникам?

Гость|04.12.2017 16:25|

Региональные власти обязаны выполнить указ президента России Владимира Путина и поднять зарплаты бюджетникам на 200% или хотя бы 100%. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил об этом руководителям региональных ведомств, которые отвечают за «социалку».

- С 1 января 2018 г. вы должны обеспечить полное и четкое исполнение указов по повышению зарплаты - 200% или 100%, в зависимости от категорий работников бюджетной сферы, - цитирует пресс-служба главу ведомства.

А чтобы все поняли всю серьезность напоминания, Топилин еще и уточнил, что зарплаты по каждой категории впредь будет отслеживать Росстат ежемесячно. В то же время требование министра прозвучало после того, как было заявлено о готовности властей выделить на повышение зарплат госслужащим свыше 3 млрд рублей. По расчетам Топилина, регионы полностью смогут закрыть потребность в разнице, надо только дождаться, когда Минфин распределит эту дополнительную помощь.

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