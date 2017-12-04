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Общество | За 10 месяцев в Пензенской области на пешеходных переходах сбили 28 детей

04.12.2017|15:20
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За 10 месяцев 2017 года в Пензенской области произошло 198 ДТП с участием детей до 16 лет. 9 из них погибли, еще 205 получили травмы, сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области.

В 102 авариях несовершеннолетние были пассажирами. Четверо из них погибли, 111 получили ранения. В большинстве случаев дети находились в легковых автомобилях, при этом 47 из 87 транспортных средств оказались виновниками ДТП.

В 68 авариях дети были пешеходами. В 28 случаях несовершеннолетние переходили дорогу по зебре: один ребенок сбит насмерть, 27 пострадали. В 16 ДТП 16 детей получили ранения, находясь на внутридворовой территории или на выезде из нее.

Сложившуюся ситуацию обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Пензенской области.

Руководителям муниципальных комиссий поручено через электронные СМИ проинформировать взрослых о необходимости быть внимательными при перевозке детей в автомобиле, а также при проезде пешеходных переходов. Следует провести профилактические мероприятия с детьми и их родителями в школах и колледжах и обеспечить несовершеннолетних светоотражающими элементами на одежде.

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