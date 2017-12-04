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Общество | За 10 месяцев от отравления наркотиками умерли 15 жителей Пензенской области

04.12.2017|16:52
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В понедельник, 4 декабря, на заседании антинаркотической комиссии в правительстве Пензенской области обсудили ситуацию с наркоманией в регионе за 10 месяцев 2017 года.

«Общая заболеваемость по итогам 2016 года в ПФО почти в два раза ниже, чем по России. Хотя мы должны понимать, что цифры в документах отличаются от реальности, потому что многие не обращаются за помощью», - отметил губернатор Иван Белозерцев.

По данным главы региона, по состоянию на 1 ноября в области зарегистрировано 1 262 человека, употребляющих наркотические вещества. Но по факту цифры должны быть в два раза больше.

«Тревогу вызывает факт первого употребления наркотиков. Количество таких случаев выросло на 14%. Это значит, что профилактика не срабатывает. Мы используем не те методы и способы борьбы. Меня не интересуют цифры в РФ, меня интересует положение дел в Пензенской области», - подчеркнул Иван Белозерцев.

За 10 месяцев от отравления наркотическими веществами в области умерли 15 человек, тогда как в 2016-м всего двое. Молодежь стала употреблять синтетические средства, которые завозят в область из других регионов.

Еще одна проблема, по мнению Ивана Белозерцева, - это вовлечение подростков в распространение наркотиков. «Как правило, это стремление заработать легкие деньги приводит к очень плохим последствиям как для детей, так и для их родителей», - отметил он.

Губернатор акцентировал внимание на том, что деятельность всех ведомств должна быть направлена на выявление первопричин, профилактику среди несовершеннолетних и их родителей.

«Я требую от глав муниципальных образований обратить пристальное внимание на результаты тестирования: если выявлен хоть один факт, нужно изучить весь круг общения такого подростка и отработать проблему», - поставил задачу Иван Белозерцев.

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