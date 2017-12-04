04.12.2017 | 13:12

В Пензенской области завершен капитальный ремонт двух объектов трассы М5 «Урал». Восстановлен участок дороги с 617-го по 626-й километр в Бессоновском районе и правый мост через реку Кададу вблизи села Нижний Елюзань Городищенского района (на 715-м километре магистрали).

В первом случае работы выполнялись на девятикилометровом отрезке. Здесь устраивались песчано-подстилающий слой, щебеночное основание, велось фрезерование существующего покрытия и укладка нового верхнего слоя с использованием горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем.

Также в нормативное состояние приведены откосы и обочины, пересечения и примыкания к трассе, водопропускные трубы, обустроены водосбросные сооружения.

На участке появилось новое барьерное ограждение, сигнальные столбики, 113 дорожных знаков, 6 автономных светофоров, работающих на солнечных батареях, и 7 павильонов.

На втором объекте протяженностью 173 метра произведена замена мостового полотна, деформационных швов и гидроизоляции, отремонтировано сопряжение с насыпью, конусы и опоры моста, организована система водоотвода с проезжей части.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установлено более 400 метров нового барьерного ограждения, заменены лестничные сходы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.