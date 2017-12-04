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Общество | В Пензенской области на трассе М5 отремонтировали участок дороги и мост

04.12.2017|13:12
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В Пензенской области завершен капитальный ремонт двух объектов трассы М5 «Урал». Восстановлен участок дороги с 617-го по 626-й километр в Бессоновском районе и правый мост через реку Кададу вблизи села Нижний Елюзань Городищенского района (на 715-м километре магистрали).

В первом случае работы выполнялись на девятикилометровом отрезке. Здесь устраивались песчано-подстилающий слой, щебеночное основание, велось фрезерование существующего покрытия и укладка нового верхнего слоя с использованием горячего мелкозернистого плотного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем.

Также в нормативное состояние приведены откосы и обочины, пересечения и примыкания к трассе, водопропускные трубы, обустроены водосбросные сооружения.

На участке появилось новое барьерное ограждение, сигнальные столбики, 113 дорожных знаков, 6 автономных светофоров, работающих на солнечных батареях, и 7 павильонов.

На втором объекте протяженностью 173 метра произведена замена мостового полотна, деформационных швов и гидроизоляции, отремонтировано сопряжение с насыпью, конусы и опоры моста, организована система водоотвода с проезжей части.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установлено более 400 метров нового барьерного ограждения, заменены лестничные сходы», - сообщила ИА «ПензаИнформ» специалист ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Елизарова.

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Гость|04.12.2017 13:38|

Ну очень долго ремонтировали. Хотелось бы верить, что через год все опять не развалится

Гость|04.12.2017 13:50|

Гость писал(a):

не развалится
Развалится!

Гость|04.12.2017 14:06|

Да там после ремонта сразу куча брака вылезает и начинают готовится к следующему ремонту. Если бы как следует делали-как минимум лет 10-15 не вспоминали о данных участках дорог после капремонта.

Имя: Гость
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